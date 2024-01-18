Открытое оглашение приговора Игорю Стрелкову состоится 25 января

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Оглашение приговора Игорю Ивановичу Стрелкову (И.В. Гиркину) состоится 25 января (четверг) в 14:00 в Мосгорсуде по адресу ул. Богородский вал, д. 8, основной корпус, зал 404.
Приговор открытый. В качестве слушателей в суд допускаются все желающие.
Сегодня прокурор запросил Игорю Стрелкову в качестве наказания 4 года и 11 месяцев колонии общего режима, это на один месяц меньше максимального возможного наказания по статье, которую ему вменяют.
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