В Харьковской области покушение на замглавы ВГА, в Запорожской погибли двое, в ЛНР и ДНР ранены пятеро

Украинский танк обстрелял
село Случовск в Брянской области (находится в девятистах метрах от границы с Украиной).
В Смоленской области ВСУ беспилотниками самолётного типа пытались атаковать
авиационный завод; один из них упал на крышу цеха и взорвался. Были повреждены крыша цеха и балка перекрытия, никто не пострадал.
Также беспилотник самолётного типа был сбит
над городом Ливны Орловской области.
Вечером 27 ноября стало известно о попытке атаки украинского дрона-камикадзе на газопровод
"Ямал - Европа" в Тверской области.
В Белгородской области за сутки
обстреляны и атакованы беспилотниками Щетиновка и хутор Старый. Белгородская территориальная оборона получила от "Ростеха" бронежилеты "Оберег"
. Они весят 9,4 кг и выдерживают попадание винтовочных и пулемётных патронов, в том числе бронебойных.
В Первомайске, ЛНР, украинским обстрелом по жилому массиву ранены
два мирных жителя: женщина 1974 года рождения и мужчина 1968 года рождения, женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи.
Вновь обстрелян Донецк. Накануне, 26 ноября, были обстреляны Горловка, Донецк, Макеевка, повреждены пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры, три мирных жителя ранены
.
В Запорожской области украинцы обстреляли ракетами город Пологи. Погибли
два человека: сотрудник Горгаза и работница ЖКХ. Ещё четыре человека ранены. Повреждены три частных дома и административные здания.
Также стало известно о покушении
на замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Александра Слисаренко, его жизнь вне опасности.