 

Украинские беспилотники атаковали Джанкой и нефтепровод "Дружба"

Вечером 20 марта украинские беспилотники атаковали Крым. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, пострадали частные дома и магазин. Из техникума эвакуировали студентов, ранен один человек. Атака осуществлялась непосредственно на гражданские объекты либо (безуспешно) на базу ГСМ железной дороги, которая остаётся единственным ж/д путём, связывающим остальную РФ с северным Причерноморьем. 
Также осуществлена очередная попытка атаки на нефтепровод "Дружба" в Брянской области. 
Во вторник украинцы вновь попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Брянской области -- на этот раз НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". 
Атаки на нефтепровод "Дружба" продолжаются.
Также украинский беспилотник обстрелял посёлок Климово Брянской области, повреждены пять жилых домов.  
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