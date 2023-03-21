Украинские беспилотники атаковали Джанкой и нефтепровод "Дружба"

Вечером 20 марта украинские беспилотники атаковали Крым. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, пострадали частные дома
и магазин. Из техникума эвакуировали студентов
, ранен один человек. Атака осуществлялась непосредственно на гражданские объекты либо (безуспешно) на базу ГСМ железной дороги, которая остаётся единственным ж/д путём, связывающим остальную РФ с северным Причерноморьем.
Также осуществлена очередная попытка атаки
на нефтепровод "Дружба" в Брянской области.
Во вторник украинцы вновь попытались атаковать
нефтеперекачивающую станцию в Брянской области -- на этот раз НПС "Новозыбков" АО "Транснефть".
Также украинский беспилотник обстрелял
посёлок Климово Брянской области, повреждены пять жилых домов.