 

В Мелитополе убит глава Приазовского отделения полиции, в ДНР и под Белгородом ранены мирные жители

Сегодня утром в Мелитополе в результате украинского теракта убит начальник Приазовского отделения полиции Александр Мищенко. Украинцы неоднократно угрожали ему. Мищенко и ещё один сотрудник полиции пострадали в результате взрыва у подъезда многоквартирного жилого дома. Они были госпитализированы, в больнице Мищенко скончался. А вечером в Мелитополе возле многоквартирного жилого дома прогремел ещё один взрыв, на этот раз пострадавших нет. 
 
Женщина ранена в результате украинского обстрела белгородского села Щетиновка, повреждены окна, крыша и фасад сельскохозяйственного предприятия.
Без света остался брянский посёлок Климово. Атакована электроподстанция в Климовском районе.
Возле Курской атомной электростанции сбиты украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать станцию. Обесточены сёла Горналь и Гуево в результате украинского обстрела Суджанского района Курской области. 
Три мирных жителя ранены в результате обстрелов ДНР, повреждены одиннадцать жилых домов.
Также семь беспилотников ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках, ЛНР. Пять были сбиты, а два повредили административные здания и технические помещения. 
Украинскими обстрелами повреждена электроподстанция и отсутствует электричество в Новой Каховке Херсонской области. 


 

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