В Мелитополе убит глава Приазовского отделения полиции, в ДНР и под Белгородом ранены мирные жители

Сегодня утром в Мелитополе в результате украинского теракта убит начальник Приазовского отделения полиции Александр Мищенко. Украинцы неоднократно угрожали ему
. Мищенко и ещё один сотрудник полиции пострадали в результате взрыва у подъезда многоквартирного жилого дома. Они были госпитализированы, в больнице Мищенко скончался
. А вечером в Мелитополе возле многоквартирного жилого дома прогремел ещё один взрыв
, на этот раз пострадавших нет.
Женщина ранена
в результате украинского обстрела белгородского села Щетиновка, повреждены окна, крыша и фасад сельскохозяйственного предприятия.
Без света
остался брянский посёлок Климово. Атакована
электроподстанция в Климовском районе.
Возле Курской атомной электростанции сбиты
украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать станцию. Обесточены
сёла Горналь и Гуево в результате украинского обстрела Суджанского района Курской области.
Три мирных жителя ранены
в результате обстрелов ДНР, повреждены одиннадцать жилых домов.
Также семь беспилотников ВСУ атаковали нефтебазу
в Ровеньках, ЛНР. Пять были сбиты, а два повредили административные здания и технические помещения.
Украинскими обстрелами повреждена электроподстанция и отсутствует электричество в Новой Каховке
Херсонской области.