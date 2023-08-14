Мир в ожидании определённости и перелома.

Вызывает удивление, что до сих пор в некоторой части общественного сознания бытует мнение, что всё происходящее между Украиной и Россией, якобы не спровоцировано Гегемоном, хотя существует большое число доводов и доказательств, что всё это проект Гегемона.

Рассмотрим эти доводы:





1. Проблема того, кто первый начал Украина или Россия - это псевдо-проблема, так как Украина внутренне-политически и внешне-политически уже давно себя вела как марионетка и курировалась США, а поведение России было уже вторичным к такому марионеточному поведению Украины.





2. Вся логика событий вокруг различных соглашений (по стратегическому разоружению России, Запада и США, минских соглашений и др.) говорят о том, что у США был изначальный проект использования Украины как плацдарма для ослабления России. Всё это длилось продолжительное время и можно отследить по СМИ.





3. Традиционная паразитарно-экспансионистская сущность Гегемона, нарисованная действиями США по отношению к Вьетнаму, Афганистану и др., не могут позволить нам считать, что Гегемон отошёл от этих традиций.





4. Накопилось гигантское количество информации об экономическом состоянии США, согласно которому единственным способом экономического выживания этой страны, является паразитирование на экспаснионистко-глобализационных проектах, которые можно использовать только при условии регулярных военно-политических влияний на различные международные субъекты. Военно-политическое влияние и агрессия - основной инструмент экономического выживания США. Именно поэтому США продолжат своё участие на Украине, так как здесь стоит вопрос сохранения традиций США как Гегемона. Иначе Гегемон прекратит своё существование.





Таким образом, в настоящее время пока нет повода говорить о том, что экономическое положение США значительно ухудшилось, так как Гегемон планирует эскалацию военно-политического влияния в мире как единственного способа собственного выживания. Поэтому поведение России, которое как-то пытается обуздать влияние Гегемона, будучи в изоляции имеет особую мировую миссию. Впрочем, в истории нашей страны это уже было. Мир хитро наблюдает за схваткой Гегемона и России на территории Украины. Это особый индикатор. Когда обозначится определённость и перелом, то страны-наблюдатели начнут поддерживать либо Гегемон, либо Россию.

Так в истории уже было. Следовательно, возникает вопрос: сможет ли Россия сделать всё, чтобы был явный перелом и определённость, чтобы затем возросло большое число союзников России, которые бы не тревожились из-за угроз Гегемона? При этом Мир разделяется на два экономических блока и никого это не устраивает.





Необходимо признать, что экономический долларовый глобализм, отстроенный Гегемоном и Западом, который развивался в течение последних десятилетий, уже значительно сократился. Пришло время, когда США, Запад и Китай предпочитают вести бизнес только с политически угодными международными субъектами. Основным критерием выбора для бизнес-сотрудничества у Запада и США является отношение с Россией. Планы Гегемона, согласно которым глобализм должен был остаться, а России бы в нём не было, не сбылись. Подвела главная составляющая этого глобального механизма - Китай.





Кроме того, необходимо признать, что внешне-политическая напряженность, вызванная СВО, привела к усилению ограничений в США и Европе экономического отношения и бизнеса с Китаем. Разрушение экономического глобализма и разделение его на экономические блоки это и есть экономическая основа формирования нового мироустройства. Многополярность, видимо, вторична по отношению к экономическому мировому разделению. Ведь в эпоху постмодернизма правит экономический прагматизм, то есть, политическая воля вторична и она определяется экономическими процессами. Хотя Гегемон проявляет, порой, политическую экспансию с целью окультуренного мошенничества, грабежа и экспансии, но это безуспешные проекты.





Вероятнее всего это новое разделение на экономические блоки будет постепенным и неполным. Именно в этой неполноте и неопределённости вся проблема! Никто не знает как всё будет развиваться.





Анализ показывает, что мировая торговля сокращается в основном из-за слабого спроса на товары. Более высокие процентные ставки в США, Европе и других странах, которые вынуждены бороться с инфляцией, привели к замедлению темпов роста по всему миру. Это факт. И триггером этих процессов стала Россия со своим незначительным вкладом в мировую экономику.





Необходимо признать, что инфляция также оказывает давление на торговлю. Цены на продукты питания и энергоносители остаются выше, чем до эскалации конфликта на Украине вначале 2022 года, из-за чего располагаемые доходы населения сокращаются по всему миру, даже несмотря нападение сырьевых товаров, таких как зерно и газ.





Необходимо признать, что Гегемон беспокоится в связи с долгосрочными последствиями геополитического противостояния, когда вокруг Китая и России может сформироваться один торговый блок, а вокруг США и их союзников — другой.





Судя по всему, США объявят о новых ограничениях в отношении инвестиций в некоторые китайские технологические компании, что станет еще одним шагом по ограничению доступа Китая к американским технологиям после прошлогодних ограничений на экспорт современных полупроводников и оборудования для производства чипов.





Многие европейские страны ограничивают китайские инвестиции в регион, а лидеры континента стараются снизить зависимость от Китая при поставках важнейших видов сырья и других ресурсов. Однако компании из Германии и других стран, которые сильно зависят от китайского рынка, сопротивляются политическим призывам свернуть сотрудничество.

При этом необходимо признать, что многие европейские и американские компании продолжают работать в России. Резкий рост немецкого экспорта в соседние с Россией страны, такие как Грузия и Казахстан, подпитывает подозрения относительно того, что Россия по-прежнему импортирует многие западные товары обходными путями.





С другой стороны, европейские страны заменили большую часть российской нефти и газа другими источниками, а Россия перенаправила энергоносители в Китай и другим потребителям, что свидетельствует о том, что военный конфликт может привести к быстрым изменениям.





Насколько мне удалось очертить контуры всех проблем, возникших в связи с разделением мира на два экономических блока, судить читателю, но уже видно, что это разделение пока ничего хорошего для мировой экономики и для Гегемона не несёт. Стоило ли Гегемону затевать все это и подстрекать Россию к тому, что произошло. Знал ли Гегемон то, на что он идёт?





При этом нужно помнить, что в мире есть Африка. И она будет играть существенную роль в трансформации мироустройства.





Необходимо признать, что проблема прогрессивной трансформации мироустройства возможна только:

1. При понимании, что истоки этой катастрофы и авторство принадлежит Гегемону.

2. При понимании того, что страшнее не кризис, а катастрофа (неуправляемая стихия). И это не моё мнение, а мнение ведущих западных философов.

3. При создании условий при которых Гегемон прекратил бы свои паразитарно-экспансионистские мировые традиции. Эти условия только начали зарождаться. До сих пор приоритетными составляющими в формировании этих условий были Россия и Китай. Во всяком случае именно об этих мировых крупнейших международных субъектах чаще шла речь в СМИ и в интернете.





Не пора ли при создании условий для прогрессивной трансформации мироустройства, говорить об африканских странах? Ведь именно африканские страны исторически стали олицетворением паразитарно-экспансионистского поведения США и Европы. Именно африканские страны, вероятнее всего, на мой взгляд, станут триггером и индикатором процесса прогрессивной трансформации мироустройства, при котором Гегемон утратит свои былые глобализм и экспансию.





Гегемон по поводу Африки пока молчит. Европа в лице Франции уже заговорила. И это только цветочки. Конечно, Гегемон курирует эту проблему. Но в любом случае, Гегемону будет сложнее, когда начнёт влиять не только китайская, но и африканская проблема.





Россия и Африка - тема, которая раньше не была в тираже. Контент-анализ западных СМИ показал, что эта тема всё чаще и чаще появляется в различных СМИ.

У России с африканскими странами уже есть наработки. Они хорошо были сформированы ещё в советское время.

Какое предпочтения будут у стран африканского континента? Именно от этого будет зависеть динамика прогрессивной трансформации мироустройства. Не вызывает сомнения, что триггером этих процессов стала Россия. Это в её традициях.





США будут долго помогать Украине, так как она ни причём. В Киеве не уверены, что поддержка от США будет вечной. Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью интернет-изданию Huff Post. Она отметила, что Украина зависит от западных «друзей и партнеров» и очень надеется, что вСША это понимают. «Я не могу сказать, что мы все уверены, что поддержка (со стороны США) навсегда»,— сказала Маркарова.





Вот мои размышления на этот счёт:

1. Страна стала крупнейшим получателем помощи от Америки со времен Второй мировой войны. Почему? Потому, что имеют место скрытые мотивы этой помощи. Украина лишь средство США, а не субъект помощи. По сути, это инвестиции США в проект усиления своего экономического положения в Европе и мире. Это проект влияния и ослабления России. Украина - ложка для поедания России, как я уже писал ранее. Этот поход начался уже давно, но ярко проявил себя лишь в период 2014-2022 году. .

2. Поэтому помощь будет долгой, так как решается не проблема Украины, а проблема Гегемона, попавшего под влияние иного формируемого экономического блока (лидер Китай) претендующего на разрушение глобализма и гегемонии США. Многополярность идёт потом. Гегемон надеялся на быстрое разрушение экономики России. Этого не произошло. США долго занимались подстрекательством Украины, чтобы создать условия для введения мощных санкций против России. И Гегемон добился своего.

3. Курс рубля значительно ослаб и появилась тревоги и паника обывателей . Есть множество мер, чтобы обуздать эту проблему и не только экономических. Наблюдайте затем как Россия в ближайшее время сильно изменит своё военно-политическое поведение в отдельных регионах мира, чтобы поднять стоимость нефти. Хотя возможно Россия ограничится внутри экономическими мерами в отношении олигархов и высших спекулянтов. Поубавит аппетиты на импорт. Ограничит вывоз валюты. Все на контроле!





Удивляет злорадство некоторых обывателей от неуспехов России. При этом нужно всегда разделять проблему и перспективы нашего Отечества от недоработок и ошибок государства и Российской власти. Увы, у многих каша в головах на этот счёт.





А тем временем, чёрный лебедь всегда одинок и уникален. Сейчас некоторые эксперты говорят о предстоящих множествах "чёрных лебедей" в развитии мировой политики и экономики.

Мне думается, что:

1. Если будет много чёрных лебедей, то это уже нечто иное. Сущность черного лебедя по определению заключается в редкости и единственности.

2. Непредсказуемость, ситуационность, бифуркационность, нелинейность, отсутствие экстраполяции, невозможность видения будущего на основании прошлого, отсутствие формул расчёта на основании исходного - все это было известно и до популярного понятия "чёрный лебедь", придуманного для научно-экономически безграмотных обывателей. (смотри мою монографию "Основы постмодернистской психологии" 2018 г ) .

3. Не стоит путать закономерный кризис с непредсказуемыми форс-мажорами катаклизмами, которые могут стать триггерами непредсказуемых направлений развития мира.

4. Если начнётся череда связанных катаклизмов, то это уже предсказуемые процессы, далёкие от неконтролируемой стихии.

5. Мир находится в условиях культуры катастрофы и его множественные кризисы выглядят оптимистично на фоне непредсказуемой мировой политической и экономической стихии.





Как мир будет выходить из этого тупика?

1. Только понимая, что страшнее не кризис, а катастрофа (неуправляемая стихия).

2. Понимая, что истоки этой катастрофы и авторство принадлежит Гегемону.

Таково мнение ведущих западных философов.

3. Следовательно, необходимо создание условий при которых Гегемон прекратил бы свои паразитарно-экспансионистские мировые традиции. Эти условия только начали зарождаться, поэтому

простых рецептов в эпохальных процессах не бывает.



