В Новосибирске таджику, зарезавшему молодую девушку, запросили 15 с половиной лет

Гособвинение запросило наказание в виде 15,5 года колонии для гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева, которого обвиняют в угрозах, истязании и жестоком убийстве девушки, попавшем на запись видеорегистратора в июле 2023 года в Новосибирске.

Хамроев обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Вечером 26 июля 2023 года в Советском районе Новосибирска Хамроев убил семнадцатилетнюю Кристину на дороге, нанеся не менее 17 ударов ножом. Его задержали сотрудники полиции, когда он планировал выезд за рубеж.

Позже стало известно, что Хамроев истязал Кристину, привязывал её к батарее, а мать девушки трижды жаловалась на него в полицию, но безрезультатно, несмотря даже на то, что Хамроев уже был судим за побои и угрозы убийством. После того, как Хамроев зарезал Кристину, полицейским объявили выговор.

В Кемерове Владислав Канюс, продолжительное время убивавший студентку Веру Пехтелеву (соседи слышали крики и мольбы о помощи, позвонили в полицию, но она не приехала), покинул зону СВО, куда отправился вместо того, чтобы отбывать семнадцатилетний срок за убийство, и теперь местонахождение его неизвестно. Он также прекратил выплаты родным жертвы.



