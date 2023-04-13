 

В Новосибирске прекращено дело о халатности полицейских, проигнорировавших угрозы убийцы из Таджикистана

26 июля 2022 года в Советском районе Новосибирска таджик Хушнуд Хамроев жестоко, нанеся множество ударов ножом, зарезал семнадцатилетнюю девушку, которой до этого неоднократно угрожал. После этого Хамроев скрылся и планировал уехать за границу, однако происшествие попало на видео, и его задержали.

Выяснилось, что мать девушки неоднократно жаловалась в полицию на действия Хамроева, который угрожал её дочери убийством. В отношении полицейских, проигнорировавших обращения женщины, было возбуждено уголовное дело о халатности, но теперь оно прекращено "в связи с отсутствием события преступления". 

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов говорил, что в некоторых регионах РФ практикуется "неровное и снисходительное" отношение к преступлениям, совершаемым представителями среднеазиатских и закавказских диаспор. 
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APN.ru