Богатейшие рантье РФ Илиев, Нисанов и Карапетян ещё увеличили свой доход

По данным рейтинга "Королей российской недвижимости 2024" журнала "Форбс", доход от аренды объектов крупнейших рантье РФ -- "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова и "Ташир" Самвела Карапетяна -- вырос примерно на $200 млн по итогам 2023 года.

Первое место в списке, как и в 2022 году, заняла "Киевская площадь". Доход от аренды коммерческой недвижимости группы в 2023 году вырос с $1,6 до $1,76 млрд; крупнейшие объекты в управлении компании - торговые центры "Фудсити" на 930 тыс. кв. м и "Европейский" на 180 тыс. кв. м. В 2023 году "Киевская площадь" приобрела у банка "Траст" торговый центр "Ривьера". Сумма сделки не раскрывалась, однако в феврале 2023 года банк рассчитывал продать торговый центр не менее чем за 13 млрд рублей.

На втором месте - "Ташир", чьи доходы от аренды объектов в 2023 году увеличились с $600 до $640 млн. Крупнейшими активам группы являются торговый центр "Рио" на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City.

