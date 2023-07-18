 

Россияне назвали сумму, которая нужна, "чтобы семья жила нормально"

"Левада-центр" (внесён в список иностранных агентов) провёл опрос на тему, какими представляются россиянам их доходы, реальные и желательные.
Так, по данным Росстата, официальный прожиточный минимум в РФ составляет 14,4 тыс. рублей, среднедушевой доход семьи в месяц -- 24 тыс. рублей. При этом россияне считают, что минимальный доход должен быть 27,8 тыс. рублей на человека, а "чтобы семья жила нормально" -- 49,8 тыс. рублей на человека. Всё же с 2022 года разрыв между реальным среднедушевым доходом и представлением о необходимом минимуме сокращается; также с 2022 года увеличивается доля россиян, которые оценивают свой доход выше субъективно необходимого прожиточного минимума (примерно треть от общего числа опрошенных). 

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APN.ru