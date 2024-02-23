 

Штрафы по камерам за нарушения ПДД составили рекордную сумму

Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения в России в 2023 году, составила почти 141 млрд рублей, что стало рекордным показателем за пять лет (следует из статистики Госавтоинспекции, с которой ознакомился ТАСС).

Так, в 2023 году с помощью данных с камер было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей (из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей). И это число последовательно растёт: в 2021 году сумма штрафов составила 104,1 млрд рублей, в 2020 году - 94,2 млрд рублей, в 2019 году - 82,8 млрд рублей.


Всего сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 237,6 млн штрафов, что на 36,4 млн больше, чем в 2022 году. Сумма назначенных штрафов составила 170,2 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 33,2 млрд рублей. На Москву приходится 41,5 млн выписанных штрафов на 31,7 млрд рублей, из них по данным с камер в столице выписано почти 40,3 млн штрафов на 30 млрд рублей.



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