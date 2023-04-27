В Новосибирске мигранты избили россиянина, а в Саратове убили

В Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. Мужчина навещал могилу недавно похороненной матери и был нетрезв. Завязалась сперва словесная перепалка, потом мигранты вшестером били его ногами.
Стало известно, что ещё в конце марта в Саратове азербайджанцы убили русского мужчину из-за дорожного конфликта. "Ридовка" пишет:
Спустя месяц виновные не привлечены к ответственности, родственники убитого запугиваются. Он был вдовцом, и у него осталась маленькая дочь.
На западе Москвы произошла массовая драка таджиков 20-25 лет. Три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы. Ведётся поиск участников драки.
Также 20 апреля подросток из Казахстана изнасиловал женщину в Петербурге.