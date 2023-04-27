В Новосибирске мигранты избили россиянина, а в Саратове убили

В Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. Мужчина навещал могилу недавно похороненной матери и был нетрезв. Завязалась сперва словесная перепалка, потом мигранты вшестером били его ногами.

Стало известно, что ещё в конце марта в Саратове азербайджанцы убили русского мужчину из-за дорожного конфликта. "Ридовка" пишет:

В Саратове толпа мигрантов с топорами и арматурой напала на трех русских мужчин — один из них скончался, двое получили черепно-мозговую травму. Нападение произошло еще в конце марта — по некоторым данным, причиной конфликта стало замечание русских в сторону проезжающего автомобиля с выходцами Азербайджана, которые были пьяны. Последние дождались подмогу оставшейся диаспоры — в нападении участвовали 11 азербайджанцев.

Спустя месяц виновные не привлечены к ответственности, родственники убитого запугиваются. Он был вдовцом, и у него осталась маленькая дочь.





На западе Москвы произошла массовая драка таджиков 20-25 лет. Три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы. Ведётся поиск участников драки.

Также 20 апреля подросток из Казахстана изнасиловал женщину в Петербурге.