 

В Новосибирске мигранты избили россиянина, а в Саратове убили

 

В Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. Мужчина навещал могилу недавно похороненной матери и  был нетрезв. Завязалась сперва словесная перепалка, потом мигранты вшестером били его ногами. 

 

Стало известно, что ещё в конце марта в Саратове азербайджанцы убили русского мужчину из-за дорожного конфликта. "Ридовка" пишет:

В Саратове толпа мигрантов с топорами и арматурой напала на трех русских мужчин — один из них скончался, двое получили черепно-мозговую травму. Нападение произошло еще в конце марта — по некоторым данным, причиной конфликта стало замечание русских в сторону проезжающего автомобиля с выходцами Азербайджана, которые были пьяны. Последние дождались подмогу оставшейся диаспоры — в нападении участвовали 11 азербайджанцев.

Спустя месяц виновные не привлечены к ответственности, родственники убитого запугиваются. Он был вдовцом, и у него осталась маленькая дочь. 


На западе Москвы произошла массовая драка таджиков 20-25 лет. Три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы. Ведётся поиск участников драки. 

 

Также 20 апреля подросток из Казахстана изнасиловал женщину в Петербурге. 

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APN.ru