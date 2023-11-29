В Петербурге домработница из Средней Азии опоила и ограбила пенсионерку, узбекская звезда Первого канала заявила о поддержке Украины

66-летняя пенсионерка из Петербурга была ограблена
своей домработницей из Средней Азии и её сыном. Она отдала им 340 тыс. рублей и все ценные вещи, после чего они заставили её выпить усыпляющие препараты.
В Калининграде мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса. На видео группа иностранцев пинает лежащего молодого человека. Ему удается подняться и забежать в автобус. Контролёр и пассажир кричат водителю, чтобы тот поскорее закрыл двери, но он не успевает, и мигранты оказываются в салоне, продолжают издевательства над мужчиной и вновь вытаскивают его на улицу.
В Самаре на пассажира напал
сам водитель автобуса.
В Новосибирске суд приговорил 28-летнего гражданина Киргизии к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима за кражу трёх детей
своего знакомого, которых он собирался вывезти за пределы РФ.
На Камчатке женщина фиктивно поселила у себя в квартире более двухсот иностранных граждан, возбуждено уголовное дело. Ранее в Калужской области женщина прописала в своей квартире более пятисот мигрантов.
Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, рассказала
о своей поддержке ВСУ и восхищении президентом Украины Зеленским. Она также показала татуировку с трезубцем на руке и заявила, что хочет татуировку с Бандерой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать
идею МВД РФ о "соглашении лояльности" для въезжающих в Россию иностранцев.