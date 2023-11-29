В Петербурге домработница из Средней Азии опоила и ограбила пенсионерку, узбекская звезда Первого канала заявила о поддержке Украины

мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса.

На видео группа иностранцев пинает лежащего молодого человека. Ему удается подняться и забежать в автобус. Контролёр и пассажир кричат водителю, чтобы тот поскорее закрыл двери, но он не успевает, и мигранты оказываются в салоне, продолжают издевательства над мужчиной и вновь вытаскивают его на улицу.

В Калининграде