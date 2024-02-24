В России улучшилось выявление раковых заболеваний и диабета

Медицинские профилактические осмотры за 2023 год помогли выявить в 1,8 раз больше больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, чем в 2022 году, и в 1,4 раза - сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Раннее выявление болезни улучшает шансы на успешное лечение. Показатель смертности от злокачественных новообразований в России сейчас находится на самом низком уровне за двадцать предыдущих лет, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди. Отмечается увеличение пятилетней выживаемости пациентов, получающих онкологическое лечение, охват медицинскими услугами онкологических пациентов составил по итогам 2023 года 76% (в 2021 году он составлял 63,5%).



