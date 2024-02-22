Отправлен депутатский запрос в связи со смертью Андрея Морозова (Мурза)

Политик Олег Царёв отметил, что обстоятельства смерти Мурза обязательно необходимо расследовать, и что тот был высококлассным специалистом: "Если бы ему поручили наладить связь на всем фронте - точно был бы фронт со связью".

Я уверен, что нужно обстоятельно расследовать обстоятельства его смерти. Желательно, чтобы материалы расследования и результаты были открыты для общественности. От всей души спасибо депутату Матвееву, который просит провести расследование причин гибели Мурза. Если он возьмет процесс расследования под свой депутатский контроль, уверен, он получит поддержку не только от меня, но и от огромного числа подписчиков Мурза, от его друзей, от бойцов, кому он помогал.