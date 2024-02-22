 

Отправлен депутатский запрос в связи со смертью Андрея Морозова (Мурза)

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подал обращение в Генеральную Прокуратуру по факту доведения до самоубийства участника СВО, ополченца первой волны Андрея Морозова (Мурза). Матвеев отмечает, что из предсмертного письма Морозова можно сделать вывод, что он был доведён до самоубийства, поскольку не мог иначе привлечь внимание к проблемам, "известным ему по службе в армии и в зоне СВО". 
Дружившая с Морозовым публицистка Татьяна Монтян считает (и это отчасти отражено в предсмертном письме Морозова), что "Андрея шантажировали созданием проблем его родному подразделению — 4-й ОМСБР. Требовали, чтобы он замолчал и прекратил беспокоить начальство. Чтобы прекратил помогать действующим бойцам и ветеранам пробивать стены чиновничьего безразличия".
Политик Олег Царёв отметил, что обстоятельства смерти Мурза обязательно необходимо расследовать, и что тот был высококлассным специалистом: "Если бы ему поручили наладить связь на всем фронте - точно был бы фронт со связью".
Я уверен, что нужно обстоятельно расследовать обстоятельства его смерти. Желательно, чтобы материалы расследования и результаты были открыты для общественности. От всей души спасибо депутату Матвееву, который просит провести расследование причин гибели Мурза. Если он возьмет процесс расследования под свой депутатский контроль, уверен, он получит поддержку не только от меня, но и от огромного числа подписчиков Мурза, от его друзей, от бойцов, кому он помогал.
Также о запросе, отправленном по поводу смерти Андрея Морозова и сделанных им заявлений, упоминал депутат Михаил Делягин.
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