Отноительно смерти Андрея Морозова

Сегодняшний день для многих начался с поганой новости. Стало известно, что наш старый друг и соратник, и, кстати, автор АПН Андрей Морозов, более известный как Мурз и ЖЖ-юзер kenigtiger , покончил жизнь самоубийством.

Сделал он это в знак протеста против того, что его, распоряжением его армейского командира, заставили удалить из собственного телеграм-канала его рассуждения о страшных потерях, которые по его мнению, понесли ВС РФ при штурме Авдеевки.

Мы полагаем, что, публикуя эти рассуждения, Андрей добросовестно заблуждался, опираясь на слухи и собственный логический анализ ситуации, который мог быть неточен. То, что он крайне пессимистично оценивал формат ведения боевых действий - было широко известным фактом.

Само по себе это не было бы большой проблемой, так как Андрей был широко известен как деятельный патриот нашей страны, который добровольно пошёл защищать с оружием в руках интересы России и русских, постоянно и много работал на фронте как в личном качестве, так и соорганизатором волонтёрской помощи фронту, которая общепризнана и, как и помощь других подобных ему организаторов, сложнооценима в силу своего масштаба.

Вопрос о добрых намерениях его никогда не поднимался, они были неоспоримы.



Однако, непосредственной причине срыва, в результате которого Андрей покончил жизнь самоубийством, предшествовала мерзкая по содержанию травля, которая была устроена ведущими телеграм-каналов - Юлией Витязевой и Арменом Гаспаряном. Эти люди публично подвергли сомнению сам факт того, что Морозов находится на фронте и является военнослужащим и обвинивших его в работе на интересы Украины.

Морозов в ответ предложил прислать Юлии справку о месте своей службы, попросив выйти с ним на связь, указав адрес e-mail для переписки.

Вместо этого произошло административное воздействие. В комбинации с приказом армейского руководителя, который вряд ли заинтересовался бы содержимом телеграма Мурза без внешней "подсветки" вся эта история с поливом его грязью в раскрученных телеграм-каналах выглядит гнило.

После бури скорби и возмущения этим эпизодом от многих людей, лично знавших Мурза, Витязева опубликовала в своём канале цитату с предложением "повеситься на вожжах в сарае", обозвав возмущавшихся помойками и обвинив в смерти друзей Морозова, которые не проследили за его психикой.

Ну хорошо, Юлия. Мы, друзья, действительно виноваты в том, что не проследили.

А Вы - посторонняя и совсем тут не причём.

Однако, искренне желаем Вам, чтобы рано или поздно Вам зашла в голову неприятная мысль о том, что именно Вы, вот лично Вы подтолкнули падающего, хотя имели полнейшую возможность этого не делать. Могли спустить вопрос на тормозах, пообщаться, если не извиниться, то, как минимум, дезавуировать или смягчить некоторую часть своих высказываний.

Вы же предпочли поступить "по жести". Ощущение медийного могущества многим приносит адреналин и отключает эмпатию.

В результате, хороший, добрый парень, который много сделал для фронта и мог сделать не меньше или больше, полетел вниз.

Живите с этим.