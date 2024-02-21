 

Пранкеры позвонили Шендеровичу, и он признался в финансировании ВСУ

 

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили писателю-сатирику Виктору Шендеровичу (признан иноагентом) от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Пранкеры от лица Ермака предложили писателю представить его книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооружённых сил Украины. Он сказал, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным. «Моя собственная дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизни, это тот же самый гуманитарный аспект», — заявил он.

 

Ранее бойцы СВО из Ростова-на-Дону потребовали снести поставленный в их родном городе памятник сатирику Жванецкому, который признавался, что мечтает "разровнять место, где была Россия".

 


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APN.ru