Пранкеры позвонили Шендеровичу, и он признался в финансировании ВСУ

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили писателю-сатирику Виктору Шендеровичу (признан иноагентом) от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Пранкеры от лица Ермака предложили писателю представить его книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооружённых сил Украины. Он сказал, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным. «Моя собственная дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизни, это тот же самый гуманитарный аспект», — заявил он.

Ранее бойцы СВО из Ростова-на-Дону потребовали снести поставленный в их родном городе памятник сатирику Жванецкому, который признавался, что мечтает "разровнять место, где была Россия".



