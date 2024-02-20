 

Бойцы СВО потребовали снести памятник Жванецкому

 

Участники специальной военной операции из Ростова-на-Дону потребовали снести недавно установленный в городе памятник сатирику Жванецкому. Телеграм-канал «Русская община ZOV» публикует видеообращение бойцов. Они отмечают, что сатирик Жванецкий «мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло»; таким образом, инициаторы установки памятника сатирику «плюнули на могилы наших павших братьев».

Канал публикует фрагмент выступления Жванецкого, в котором писатель заявляет о практически полном отсутствии разницы между «этой мирной жизнью и окопом» и указывает на такие, по его мнению, преимущества жизни «в окопе», как возможность «там где-то грабануть» и «где-то там с кем-то переспать». «Моя мечта: разровнять место, где была Россия и построить что-то новое», — говорит Жванецкий.
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APN.ru