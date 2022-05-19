 

Пранкеры позвонили Джорджу Бушу, и он признал, что СССР обещали нерасширение НАТО

 
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили бывшему президенту США Джорджу Бушу (младшему) от имени президента Украины Зеленского, и Буш в разговоре признал, что американская администрация при его отце, Джордже Буше-старшем, обещала бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву нерасширение НАТО. 
Также он отметил, что хотел бы вступления Украины в НАТО. "Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился". Буш-младший утвердительно ответил на вопрос пранкеров о том, что сейчас идет война "всего западного мира" против русских.
В ответ на напоминание о биолабораториях, которые финансировал Пентагон на Украине, Буш отметил, что помнит об этой программе, а на утверждение собеседника, что их "удалось эвакуировать в безопасное место", сказал: "Хорошо. Да, вы умный парень".

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