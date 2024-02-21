В Липецке открылась выставка предметов IV-XVI вв., посвящённая Рязанскому княжеству

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые представил в Липецке выставку "Княжество Рязанское", на которой собрано около пятисот предметов IV-XVI веков. Выставка затем будет показана в Ельце, Зарайске и Коломне.

"Мы открыли в Липецке выставку "Княжество Рязанское", на ней представлено около 500 экспонатов. Они были найдены на территории Рязанского княжества, где князьями были Рюриковичи, поэтому мы представляем и экспонаты со знаком Рюриковичей - двузубцем и трезубцем: это перстень, плинфа, или большемерный кирпич [для храмового строительства], два донца сосудов", - рассказала научная сотрудница научно-фондового отдела, хранительница коллекций археологии музея-заповедника Мария Королькова.

В Рязанское княжество входили, помимо Рязанской области, территории Московской области, Тульской области, земли части Липецкой области и небольшая часть Владимирской области.

На выставке представлены экспонаты не только периода с XII по XVI век, когда существовало Рязанское княжество, но и финно-угорские, датированные IV-VII веками, и славянские, созданные в IX-XI веках. Из финно-угорского периода на выставке можно увидеть женские украшения, гривну, золото-стеклянные бусы, ажурную бляху с утиными лапками, а среди славянских - семилопастные височные кольца вятичей, решетчатые перстни и бусы из горного хрусталя и сердолика. В интерактивных зонах можно также примерить полный реконструированный женский и мужской костюм XIII в