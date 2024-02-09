В Тульской области открыли обновлённый музей Андрея Болотова, в Липецке выставка Русского музея

Музей-усадьбу одного из основателей агрономии в России Андрея Болотова "Дворяниново" открыли в Тульской области после реконструкции, экспозицию оснастили мультимедийным оборудованием. Так, в одном из залов посетителей встречает "оживший" портрет Болотова, через монофоны можно услышать записи его мемуаров, рассказали ТАСС в пресс-службе Тульского музейного объединения.

"С 1 марта 2023 года в музее проводился ремонт и реконструкция основной экспозиции, сегодня "Дворяниново" открыли для посетителей. Теперь в музее работают восемь экспозиционных залов, это "Девичья", "Столовая", "Кабинет", "Лакейская", "Парадная гостиная", "Мастерская", "Ботаническая гостиная", а также зал для сменных выставок. Они оборудованы современным мультимедийным оборудованием и инновационными интерактивными зонами".

Одна из комнат экспозиции посвящена Богородицку, где Болотов на протяжении двадцати лет был управляющим в имении графов Бобринских, там транслируется мультипликационный фильм о создании усадебного парка, а на полу возникает проекция пруда с анимацией.

Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) - русский писатель, учёный, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и устроитель первых ландшафтных парков в России.

Выставка, ставшая первым проектом сотрудничества Государственного Русского музея и Липецкого областного художественного музея, открылась в Липецке. В проекте "Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже" представлено около пятидесяти работ, это большой срез русского искусства за период с начала XX века. Например, картины "Летний сад" и "Аллея в парке" Александра Бенуа, "Львиный мостик. Весна" и "У Казанского собора" Вячеслава Пакулина, "Летний сад" Анны Остроумовой-Лебедевой, "У фонтана" Владимира Шагина, "Летний сад" Натальи Нестеровой, а также произведения таких мастеров, как Александр Цигаль, Дмитрий Тугаринов, Геля Писарева, Владимир Наседкин и других.



