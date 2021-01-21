Сбербанк начал использовать биометрию для подтверждения некоторых операций

Сбербанк России начал использовать биометрические данные клиентов для голосового подтверждения совершения этими клиентами ряда операций, которые банк счёл подозрительными, сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

"Мы ставим этот платеж на "холд" (удержание) и звоним клиенту ещё раз, к примеру, и задаем ещё целый набор вопросов. В каких-то случаях мы сейчас хотим применять элементы биометрии. Например, если это делаете вы, подтвердите это с помощью биометрии", - сказал Царёв.

К подозрительным операциям могут быть отнесены, например, платежи за границей, если раньше они никогда не совершались.

Новая практика используется не на всех операциях, но постепенно распространяется на всё большее их количество.