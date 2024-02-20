 

Выяснилось, что можно копировать отпечатки пальцев по звуку и воровать лицо у пользователей айфонов

 

Учёные из США и Китая выявили возможность воспроизводить отпечатки пальцев с помощью анализа звука при свайпе (скользящем движении пальца по сенсорному экрану мобильного устройства). Они разработали технологию атаки на биометрические системы аутентификации PrintListener, которая позволяет воспроизвести папиллярные линии человеческого пальца посредством анализа звука, возникающего в ходе аутентификации в приложениях на мобильных устройствах при помощи свайпа.

 

Журналисты издания BGR оценили вероятность похищения биометрических данных у пользователей смартфонов "Эпл", поскольку уже появились заявления, что хакеры начали похищать биометрические данные пользователей смартфонов. В материале говорится, что пользователь может заразить свой смартфон "Эпл" вирусом при установке непроверенного приложения из сервиса разработчиков TestFlight. В этом случае хакеры смогут украсть цифровой слепок лица и воспользоваться им в дальнейшем. Также загрузить вирус можно, если установить подозрительный профиль разработчика, который расширяет возможности айфонов.

 

Ранее в феврале на форуме "Кибербезопасность в финансах" зампредправления ВТБ Вадим Кулик признал, что в случаях, когда мошенники завладевают чужими биометрическими данными, успешность их атак составляет сто из ста. 

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APN.ru