Электронные паспорта введут по всей России не позднее июля 2023 года

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

По утверждению МВД, выдача электронных паспортов россиянам будет осуществляться на добровольной основе, начиная с четырнадцатилетнего возраста.

В Москве электронный паспорт гражданина России начнут выдавать ещё до 1 декабря 2021 года.

Паспорт нового образца будет изготовлен в виде пластиковой карты, содержащей персональные и биометрические данные его владельца. По желанию владельца на микросхеме -- чипе, который планируется разместить в электронном паспорте, -- будет и его электронная подпись. В процессе выдачи паспорта нового образца потребуется цифровое фотографирование человека и сканирование отпечатков двух пальцев рук.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, внедрение таких паспортов "позволит снизить административные барьеры и уйти от необходимости очного общения".