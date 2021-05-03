 

Электронные паспорта введут по всей России не позднее июля 2023 года

 

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. 

По утверждению МВД, выдача электронных паспортов россиянам будет осуществляться на добровольной основе, начиная с четырнадцатилетнего возраста. 

В Москве электронный паспорт гражданина России начнут выдавать ещё до 1 декабря 2021 года.

 

Паспорт нового образца будет изготовлен в виде пластиковой карты, содержащей персональные и биометрические данные его владельца. По желанию владельца на микросхеме -- чипе, который планируется разместить в электронном паспорте, -- будет и его электронная подпись. В процессе выдачи паспорта нового образца потребуется цифровое фотографирование человека и сканирование отпечатков двух пальцев рук.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, внедрение таких паспортов "позволит снизить административные барьеры и уйти от необходимости очного общения".


 


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