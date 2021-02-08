26% россиян посмотрели фильм "Дворец для Путина", из них 77% не изменили своего отношения к президенту

В возрастной группе 18-24 года фильм "Дворец для Путина" видели 37% граждан. Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 18% видели фильм. Среди тех, кто не одобряет, видели 43%. Примечательно, что только 33% посмотревших считают, что в фильме показана неправда, однако 77% никак не изменили после просмотра своё отношение к Путину. При этом лишь 29% опрошенных уверены, что Путин никогда не злоупотреблял властью, а 24% считают, что даже если злоупотреблял -- это не важно, потому что "при нём страна стала жить лучше".
В 2017 году всего 16% посмотревших фильм "Он вам не Димон" считали, что в нём показана неправда.