 

26% россиян посмотрели фильм "Дворец для Путина", из них 77% не изменили своего отношения к президенту

По данным опроса "Левада-центра", 26% взрослого населения России посмотрели фильм "Дворец для Путина” (для сравнения: "Он вам не Димон" -- только 7%). Ещё 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о нём, но не знают подробностей. Лишь 31% респондентов ничего не слышали о фильме. 

В возрастной группе 18-24 года фильм "Дворец для Путина" видели 37% граждан. Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 18% видели фильм. Среди тех, кто не одобряет, видели 43%. Примечательно, что только 33% посмотревших считают, что в фильме показана неправда, однако 77% никак не изменили после просмотра своё отношение к Путину. При этом лишь 29% опрошенных уверены, что Путин никогда не злоупотреблял властью, а 24% считают, что даже если злоупотреблял -- это не важно, потому что "при нём страна стала жить лучше".

В 2017 году всего 16% посмотревших фильм "Он вам не Димон" считали, что в нём показана неправда. 

 

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APN.ru