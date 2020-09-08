Третьяковка сняла экспериментальный фильм-экскурсию о русских сказках
- 08.09.2020, 21:40,
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Третьяковская галерея выпустила фильм
по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". В фильме кураторы выставки ведут зрителей по маршрутам -- "царствам": лесное, подземное, подводное.
Авторы фильма говорят
, что для них принципиально важно было "показать не только XIX век, но и современное искусство". На выставке сочетаются различные виды искусства, создающие многомерное пространство сказки, но ключевые в каждом из "царств" -- работы Васнецова.
По словам организаторов, они получили благодарность за выставку от потомков Виктора Михайловича Васнецова, которые считают, что она передаёт дух его работ.