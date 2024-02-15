Работу медиков в условиях СВО и в новых территориях обсудили на форуме Народного фронта «Все для победы»

1 февраля 2024 г. в рамках форума «Все для победы» состоялась секция «Работа медиков в условиях СВО и в новых территориях – вклад в победу», модераторам которой выступил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий.

В работе сессии приняли участие представители самых различных кругов – депутаты Государственной Думы, представители Министерства здравоохранения, Минобороны, ФМБА России, региональных медицинских организаций, работающих в непосредственной близости от боевого соприкосновения и в мирных городах, люди, оказывающие медицинскую помощь бойцам на передовой, активисты Народного фронта, представители некоммерческих организаций.

«С самого начала специальной военной операции для усиления приграничных регионов и для помощи субъектам были сформированы мобильные медицинские бригады Федерального центра медицины катастроф, которые состояли из специалистов федеральных центров, медицинских специалистов из регионов нашей страны. За прошлый год более 1600 врачей побывало в новых субъектах для оказания медицинской помощи. И такая помощь оказана более 260 тысячам человек. Для того, чтобы жители наших новых регионов получали полноценную медицинскую помощь, идет очень серьезная работа по интеграции в систему здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время в регионах созданы территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования, а также территориальные органы федеральных служб по надзору в сфере здравоохранения. С этого года у нас уже началось финансирование больниц, в том числе через систему обязательного медицинского страхования. Стоит отметить, что медицинские организации российских регионов оказывают помощь как гражданским лицам, так и поступающим раненым. И мы очень плотно взаимодействуем с системой Минобороны. С прошлого года в новых регионах реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы проводится оснащение медицинским оборудованием. В первичное звено здравоохранения медицинского оборудования пришло более полутора тысяч единиц и более трех сотен единиц оборудования пришло в онкологические отделения. Более 800 единиц оборудования пришло в подразделения, которые оказывают помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главные специалисты Минздрава лично выезжают на территории новых субъектов и оказывают как организационно методическую помощь, так и практическую помощь на месте, а также подбирают пациентов для оказания высокотехнологичной помощи на территории России», - рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

«Мы постарались организовать систему лечебно-эвакуационных мероприятия таким образом, чтобы максимально приблизить этапы специализированной квалифицированной помощи как можно ближе к передовой. Порядка 300 специалистов наших ведущих военно-медицинских организаций – госпитали Вишневского, Бурденко, Военно-медицинской академии – постоянно находятся в зоне специальной военной операции, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, уже в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Уже в течение 18 часов наш раненый оказывается в военном госпитале, а через 36 часов уже находится в госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. За счет этого нам удалось достичь самой низкой госпитальной летальности за всю историю военной медицины – менее половины процента», - отметил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев.

«Все люди, которые прошли через боевые действия, могут быть подвержены посттравматическому синдрому. Было принято решение, что в поликлиниках Москвы будет работать клинический психолог. В регионах работа ведется с помощью общественной организации Фонд «Защитники Отечества», который взял на себя заботу как о военнослужащих, так и о членах семей, столкнувшихся с утратой близких», – сообщил представитель Народного фронта, главный иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус.





Участники сессии обсудили самые разные аспекты работы медиков в условиях СВО и в новых субъектах РФ:

- вопросы развития и интеграции систем регионального здравоохранения новых субъектов Российской Федерации для обеспечения равных возможностей их жителей;

- консолидированные усилия медиков Минобороны России, Минздрава России, региональных медицинских организаций, волонтеров для оказания медицинской помощи раненым на передовой и в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, а также в федеральных медицинских организациях и региональных медицинских организациях, расположенных на территориях иных субъектов Российской Федерации;

- отметили важность освоения навыков первой помощи для каждого жителя России;

- организацию медицинской помощи мирному населению в медицинских организациях новых субъектов Российской Федерации, особенно детям, пострадавшим от минно-взрывных травм;

- работу мобильных медицинских бригад ФЦМК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;

- деятельность некоммерческих организаций, направленная на всестороннюю поддержку системы здравоохранения (обучение, духовная, медицинская, гуманитарная и психологическая помощь).

Участники сессии решили:

1. Отметить важность консолидации всех усилий медицинских работников для общей победы (Минздрав России, Минобороны России, ФМБА России, региональное здравоохранение, в том числе регионы – шефы, волонтеры)

2. Тиражировать передовые практики оказания медицинской помощи на территориях новых субъектов Российской Федерации (опыт оказания духовной и психологической поддержки НКО Больницы Святителя Алексия, НКО Красный круг)

3. Уделить особое внимание вопросам обучения навыкам первой помощи для всего населения России, в том числе в организованных коллективах (трудовые коллективы, школы, колледжи, вузы, пенсионеры).

4. Продолжить интеграцию региональных систем здравоохранения новых субъектов Российской Федерации в целях обеспечения равной доступности медицинской помощи всем жителям новых регионов.

5. Поддержать и тиражировать опыт работы выездных бригад.

6. Отметить особый вклад медицинских работников, выполняющих свой долг на передовой и в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.