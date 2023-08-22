Эксперты Народного фронта призвали создать единую линию психологической помощи

Эксперты Народного фронта на совещании тематической площадки Народного фронта "Здравоохранение” призвали к созданию единой линии психологической помощи.





Это и другие предложения вошли в рекомендации экспертов Народного фронта по вопросам оказания психологической помощи гражданам России на современном этапе. В том числе эксперты предлагают создать стройную лечебно-консультативную общероссийскую систему оказания психологической, медико-психологической и психиатрической помощи, сформировать единый общероссийский координационный центр для обеспечения межведомственного взаимодействия по реализации концепции организации федеральной службы психологической поддержки населения, включающей горячую линию, а также по вопросам её внедрения и мониторинга работы.





Также предлагается использовать единый трёхзначный номер (или бесплатный номер 8-800) для горячей линии психологической помощи, доступный бесплатно и круглосуточно для жителей всех регионов России.





В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов предлагается организовать трёхуровневую систему оказания социальной, психологической, медико-психологической и психиатрической помощи населению:

1) операторы горячей линии, принимающие массовые обращения, осуществляющие информационную поддержку и маршрутизацию на следующие уровни при необходимости;

2) кризисные психологи, работающие в формате телефона доверия для оказания экстренной психологической помощи;

3) очная помощь – социальная, психологическая, медико-психологическая либо психиатрическая в регионе проживания абонентов.





Эксперты считают необходимым подготовить типовую модель детальной маршрутизации граждан (клиентский путь), нуждающихся в кризисной помощи, на очную психологическую консультацию, осуществляемую психологическими службами в субъектах Российской Федерации, включая органы соцзащиты, образования и другие службы, в том числе из состава СО НКО.





Ранее Народный фронт при поддержке Леонида Рошаля и других известных врачей объявил о специальном сборе "Военным медикам” в рамках проекта "Всё для Победы!”. Цель акции – обеспечить военных медиков необходимым оборудованием. Речь, в частности, идёт о передвижных рентгеновских аппаратах и специальных рюкзаках. В перечень оборудования, которое будет направлено, входят передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы.



