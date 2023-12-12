В Народном фронте прошло совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах Президента

Провести собрание инициативной группы, которая поддержит выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах Президента Российской Федерации 16 декабря в концертном зале «Зарядье» решили на организационном совещании, которое прошло в Центральном Исполкоме Народного фронта.





Решение Владимира Путина пойти на выборы – это событие не только российского, но мирового масштаба, подчеркнул Михаил Кузнецов.





"За каждым из нас стоят большие, важные для страны сообщества, которые могут войти в группу по выдвижению президента и принять участие в избирательной компании Владимира Владимировича Путина, – заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. – Если говорить о Народном фронте, только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом "Всё для Победы!” мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост Президента России”.





"Всех нас объединяет любовь к Родине, желание видеть нашу страну сильной и независимой. И конечно всех нас объединяет наш Лидер, наш Президент, Владимир Владимирович Путин. "Единая Россия” – партия Президента. Весь наш ресурс – всех региональных отделений, общественных приемных и наших штабов общественной поддержки, "Молодой Гвардии” будет задействован в избирательной кампании. Вместе с Народным фронтом примем участие в сборе подписей, возьмём на себя организационные процедуры, связанные с выдвижением нашего кандидата. Эти выборы имеют судьбоносное значение для нашей страны. Победа Владимира Путина на них – это обязательное условие Победы России. И мы сделаем все для того, чтобы ее одержать. Обеспечим максимальную поддержку нашему Президенту, максимальную открытость и легитимность кампании”, – заявил секретарь партии "Единая Россия”, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.





"Для людей, которые занимаются реальным производством, очень важна стабильность. Поэтому мы поддерживаем решение Владимира Владимировича. Он всегда поддерживал промышленность, укрепление технологического суверенитета, благодаря чему отрасль получила дополнительные возможности, компании занимают свободные ниши и в ускоренном темпе развиваются, экономика стабильна”, – отметил гендиректор ПАО "КАМАЗ”, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин.





"Каждый из нас понимает, что только с Владимиром Путиным мы продолжим последовательно этот путь развития, несмотря на все преграды. Мы видим, как укрепляется экономика, несмотря на систематическое вредительство извне. Мы видим, что мы строим и развиваем суверенную систему образования. Оказывается, колоссальная поддержка и науке, и развитию передовых технологий, – отметила сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного фонда "Талант и успех” Елена Шмелева. - Мы последовательно, уже много лет, благодаря политике Владимира Путина даем молодому поколению, всем гражданам один и тот же посыл: человек, забота о человеке, самореализация остаются в центре внимания государства. Ни в одной стране мира, ни один президент не создал ничего подобного "Сириусу”.





Собравшиеся в исполкоме Народного фронта политики, известные артисты и спортсмены, представители науки, образования, здравоохранения, бизнеса решили провести собрание инициативной группы, которая примет решение о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах 16 декабря. Владимир Машков предложил сделать это в концертном зале Зарядье в центре Москвы.



