 

Лишь 55% россиян заявляют о мошенничестве; в Минфине призвали банки к ответственности перед обманутыми клиентами

Только 55% столкнувшихся с мошенничеством россиян обращались с жалобой на него в какие-либо инстанции, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Чаще всего россияне обращаются в банк (39%), 14% - в полицию, 13% - к операторам сотовой связи или интернет-провайдерам, 10% - в техподдержку сервиса или сайта, где были замечены подозрительные операции.

Мужчины и женщины передают информацию о злоумышленниках примерно в равной степени (54% и 56% соответственно), а молодые россияне от 18 до 24 лет -- чаще (63%), так же как и люди, имеющие высокий уровень дохода (84%).

Чаще всего на мошенников жалуются те, кто столкнулся с обманом при покупке или продаже товаров в интернете, пострадавшие от фишинговых сайтов, от звонков от мнимых сотрудников банка или представителей правоохранительных органов. Также россияне сообщают о предложениях мошенников получить выплату или компенсацию от государства или заработать на "инвестициях".

 

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков призвал банки разделять часть ответственности за действия мошенников.

«Нужно мотивировать наши финансовые организации к тому, чтобы более активно в этом участвовать. Нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают».

По словам Чебескова, в большинстве случаев гражданин вынужден самостоятельно разбираться с последствиями обмана мошенниками, и статистика по судебным обращениям плачевная: вернуть деньги удается лишь пяти процентам россиян.

Чебесков предложил обязать банки возмещать половину средств, которых лишится клиент — это будет не только социально справедливо, но и создаст кредитным организациям мотивацию бороться с мошенничеством, так как они станут финансово заинтересованными.


 



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APN.ru