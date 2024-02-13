 

Британские фермеры жгут овечью шерсть

Британские фермеры жгут овечью шерсть, поскольку их категорически не удовлетворяют цены, предлагаемые компанией "Бритиш Вул" ("Британская шерсть"). Эта компания -- центральный рынок сбыта овечьей шерсти. В прошлом "шерстяной чек" - плата, выплачиваемая фермерам в обмен на их продукцию, - мог покрывать ежегодные расходы на аренду фермы, но теперь это уже не так: фермеры утверждают, что предлагаемая оплата не покрывает даже расходы на сбор и транспортировку. 
В последние годы активно продвигается синтетическая шерсть, а овечья теперь представляется как предмет роскоши. Однако проблема эта не совсем нова: доходы британских фермеров -- производителей шерсти -- падают с 1950-х годов. 
Когда в 1950 году появилась "Бритиш Вул", руно ценилось по 14 фунтов стерлингов за килограмм. В 2022 году цена упала до 75 пенсов, и из них фермеры получили прибыль всего в 26 пенсов.
 
Британские фермеры, производящие продукты питания, также недовольны: они утверждают, что "Брекзит" затруднил для них экспорт -- но вот дешёвый импорт никак не ограничил. Таким образом, британская продукция фактически оказывается неконкурентоспособной на внутреннем, британском рынке продовольствия. 
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APN.ru