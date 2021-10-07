 

В Британии готовятся к нехватке продовольствия

Британским школам дана инструкция запасаться продуктами с длительным сроком хранения -- сушёными, консервированными, замроженными -- в расчёте на возможное прерывание продовольственных поставок этой зимой. 
Перебои с поставками продовольствия начались в Британии, прежде всего, из-за нехватки водителей грузовиков. После Брекзита часть их уехала в страны, из которых приехала, другие же не успели получить водительские права из-за ковидорегуляций.
Другой причиной сбоя поставок стал рост цен на электроэнергию и газ, усугубляемый стремлением отказаться от углеводородного топлива. В результате цены на продукты растут вместе с ценами на топливо, а в росте последних обвиняется президент РФ Путин, "придерживающий", как считают в Британии, газовые поставки. 
 
И всё это происходит в то время, когда некоторые британские фермеры вынуждены просто уничтожать произведённую мясную или молочную продукцию, потому что цепи поставок разрушены, и продукцию некому забрать. 

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