 

Строительство частных домов оказалось в России в 2,5 популярнее, чем покупка городских квартир

 

Строительство дома оказалось в два с половиной раза популярнее среди россиян, чем покупка городской квартиры. Подорожание квартир в 2,5-3 раза за пять лет, что привело к тому, что покупка трёх- и четырёхкомнатного жилья для многих стала недоступна даже в кредит. Потребность в том, чтобы разместить семью на просторной территории, привела к тому, что граждане России стали чаще делать выбор в пользу собственных домов, которые доступны в ипотеку и обходятся дешевле. 

Другим фактором, повлиявшим на выбор граждан в пользу ИЖС, стало уплотнение застройки, доставляющее дискомфорт собственникам квартир. Так, четверть опрошенных компанией «Роквул» заявили, что хотели бы переехать в собственный дом из-за постоянного шума соседей. Помимо этого, на качество жизни горожан негативно влияют тесные дворы, нехватка парковочных мест, перебои в работе общественного транспорта и слаборазвитая социальная инфраструктура.

Таким образом, уже два года подряд на долю индивидуального жилищного строительства приходится примерно 60% всего возводимого в РФ жилья. 

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APN.ru