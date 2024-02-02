Мутация веры: за что уволили православного генетика

Военная операция на Украине стала камнем, брошенным в тихий омут стабильности. Круги по воде от него расходятся всё шире и шире. Сначала России пришлось перестраивать импорт, экспорт, экономические связи – а вот теперь настал черёд культуры. Пришло понимание, что жить, как раньше, больше не получится. Нельзя сидеть в кафе и делать вид, что ничего не происходит. И вот уже звёзд эстрады заставляют каяться за «голые» вечеринки, которые ещё недавно были у них в порядке вещей, а былых властителей дум под ноль вычищают из публичного пространства, изымая их книжки из магазинов и библиотек. Неудивительно, что в этой наэлектризованной атмосфере – когда старые порядки переделывают на новый лад – кадровые перестановки в академических институтах, ещё пару лет назад не волновавшие ровным счётом никого, тоже стали привлекать повышенное общественное внимание. Не продлили контракт философу Алексею Черняеву в Институте философии РАН – и сразу взрыв негодования в патриотической среде. Или вот на днях уволили генетика Александра Кудрявцева с поста директора Института общей генетики РАН – и снова возмущенные крики: дескать, видного ученого дискриминируют из-за религиозных взглядов. В прокуратуру летят жалобы, общественность требует искоренить нетерпимость к православию в российских научных кругах...





История с Кудрявцевым меня заинтересовала – потому что я сам учёный и при этом христианин, но за десять с лишним лет своей работы в науке ни разу не сталкивался с притеснениями на религиозной почве. Да и где здесь можно найти причину для конфликта? При грамотном подходе научная деятельность не пересекается с верой – генетика в этом отношении ничем не отличается от палеонтологии, которой я занимаюсь. Как говорится, мухи отдельно – котлеты отдельно. Я уже молчу про католического монаха Грегора Менделя, который первым открыл законы наследственности – но ведь и Рональд Фишер, и Феодосий Добржанский, крупнейшие генетики XX века, совершенно не скрывали своих христианских убеждений, что не помешало заложить им фундамент современной эволюционной теории. Почему же тогда Кудрявцев – доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, до этого почти семь лет занимавший директорское кресло – вдруг, как утверждается, пал жертвой антирелигиозного лобби? Почему на него ополчилась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой?

Скандал вокруг Кудрявцева начался прошлой весной с его доклада на богословской конференции в Сретенской духовной академии. В своем выступлении учёный заявил, что грехи служат причиной генетических мутаций – и сразу же стал объектом для насмешек в соцсетях и СМИ. Но, может быть, слова академика просто исказили и вырвали из контекста? Такое предположение в один голос высказали мне знакомые священники в кулуарах секции «Наука и века», которая прошла в рамках Рождественских чтений на этой неделе в Москве. По их мнению, Кудрявцева неправильно поняли: он всего лишь хотел сказать, что с христианской точки зрения всё зло во Вселенной является результатом грехопадения. Смерть, страдания, болезни, эволюция с её мутациями и естественным отбором – это всё не входило в божественный замысел о мире, но появилось из-за того, что человек, сотворенный как центр мироздания, отступил от Бога. Произошёл глубокий сбой в бытии. Но случилась эта катастрофа не где-то там во фруктовом саду несколько тысяч лет назад, а за пределами видимой реальности. Большой взрыв, и всё, что потом, что изучается наукой, – это уже падший мир, а к изначальному райскому состоянию творения у нас доступа нет.





Я лично, как человек верующий, придерживаюсь именно этого взгляда. Можно, разумеется, с ним не соглашаться и думать, что ни Бога, ни рая нет, так что вся реальность ограничивается видимой Вселенной. Это вопрос метафизической интерпретации. Он не затрагивает утверждений о конкретных наблюдаемых фактах – считаем ли мы законы физики и биологии следствием некоего предмирного грехопадения или нет, они остаются одними и теми же. Точно так же можно предположить, что воспринимаемый нами мир – это компьютерная симуляция или иллюзорная картинка, внушённая нашему сознанию каким-то всемогущим духом, но это нисколько не мешает изучать его научными методами. Иными словами, выбор той или иной мировоззренческой платформы не влияет на содержание эмпирического знания. Истинность такого выбора вообще не поддаётся проверке – у материалистов, кстати, здесь нет никаких преимуществ перед христианами или индуистами.

Так что же всё-таки сказал на той конференции Кудрявцев? Я специально прослушал его выступление от начала и до конца. Да, генетик и вправду начал с того, что мир был сотворен совершенным и гармоничным, но потом радикально изменился в худшую сторону. «В результате грехопадения вся совершенная Вселенная, созданная Богом в процессе творения, впала в тление», - декларирует Кудрявцев, вспоминая слова, сказанные Богом ослушавшемуся Адаму – «проклята земля за тебя».

По словам Кудрявцева, существование энтропии связано с первородным грехом, так что причина всех наших бедствий восходит к «общему тлению мира». В принципе, точно такого же мнения придерживаются и многие православные богословы. Здесь нет ничего, что шло бы вразрез с наукой – какая разница, Вселенная устроена так, а не иначе, в силу чистой случайности или же из-за каких-то событий в непознаваемых сферах бытия, описанных в библейском рассказе о грехопадении? И в том, и в другом случае второе начало термодинамики никуда не денется.

Но дальше в своём докладе Кудрявцев начинает городить альтернативную фактологию. Он переходит с языка метафизики на язык конкретики, смешивая веру и науку. Например, Кудрявцев демонстрирует график с продолжительностью жизни библейских патриархов, взятый из одиозного учебника биологии, подготовленного креационистом Сергеем Вертьяновым. Из этого графика, согласно Кудрявцеву, следует, что изначально люди жили по 900 лет. Но строить выводы об эволюции нашего биологического вида на основе сведений из Книги Бытия – это всё равно что выдавать за астрономические данные ветхозаветную историю об Иисусе Навине, по просьбе которого остановилось Солнце. А ведь во времена Галилея, когда шел спор о гелиоцентризме, Католическая церковь использовала это место из Библии в качестве аргумента – о чём жалеет до сих пор. В богословской среде уже давно сложился консенсус, что Священное Писание нельзя рассматривать как пособие по естественным наукам. Библия несёт печать представлений своего времени, вавилонской мифологии и космологии. Библия – это источник базовых верований об отношениях Бога и человека, но оттуда нельзя извлечь подробности об устройстве и истории физического мира. Кудрявцев почему-то игнорирует этот принцип.

Дальше – больше. Кудрявцев переходит к рассуждениям о влиянии личных грехов на генетические мутации. Подчёркиваю, речь у него идет не о греховной повреждённости всего мира (её нельзя ни доказать, ни опровергнуть), а о вполне конкретном воздействии безнравственных поступков на наследственность. Привожу цитату:

«Учёные-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это всё мутагенные эффекты. Но, тем не менее, моё личное убеждение, что такое разрушение всё-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. И в этом плане становится понятным утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Но это действительно так. Повреждённый мутацией ген, если предположим, что грех вызывает генетические мутации, не может восстановиться такой ген сам по себе. Ну разве что чудом Божьим. Но он может быть заменён на здоровый ген, полученный от другого, здорового родителя, от рода, в котором этот ген не был повреждён».





Расшифровываю: если ты воровал, блудил, в Бога не верил, то у тебя, например, произойдет мутация в гене CFTR, и твои потомки, рецессивные по этому гену, будут болеть муковисцидозом. Но это полный абсурд и с научной, и, главное, с христианской точки зрения. Вспомним эпизод из Евангелия, когда Иисус проходил мимо человека, слепого от рождения, а ученики спросили: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Но Иисус им ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его». И Святые Отцы, комментируя этот отрывок, ясно дают понять: сын за отца не наказывается. Ведь это же языческо-магическое мышление: дескать, будешь грешить – заболеешь, Бог накажет, а будешь праведным – Бог пошлёт тебе и твоим деткам хорошее здоровье. Христианство порвало с наивной верой в связь между благочестием и земным благополучием ещё две тысячи лет назад, но директор академического института пытается вернуть нас на эту давно пройденную ступеньку религиозного развития. По-хорошему, претензии к Кудрявцеву должны появиться не только у Комиссии по борьбе с лженаукой, но и у экспертов по богословию.

Так что критика в адрес Кудрявцева, на мой взгляд, вполне заслужена – а в его увольнении с директорской должности ну никак не просматриваются гонения на православие. Надеюсь, в следующий раз патриотическая общественность будет расчехлять фонтан своего негодования по более веским поводам. Ведь полноценная перезагрузка российской культуры ещё впереди, работы предстоит много, и стрелять по ложным целям – непозволительная роскошь.