 

Американцы будут поставлять оружие Украине преимущественно морем

 

Пентагон расширяет использование морских перевозок для доставки оружия Украине, и теперь морской путь стал предпочтительнее.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов", - цитирует "Вашингтон Пост" заместителя директора по операциям Транспортного командования США Стивена Путхоффа.

Путхофф отметил, что "таким образом, мы можем больше планировать заранее и шире использовать морские перевозки для обеспечения поддержки, иногда можем обеспечивать ее даже раньше запроса". Кроме того, "корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".




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