Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины и желании выселить русских из Крыма

Писательница Людмила Улицкая побеседовала с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ей якобы из офиса президента Украины Зеленского, и призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину. Улицкая также заверила, что ей симпатичен Зеленский, хотя и на Украине "сильные проблемы с коррупцией".

Кроме того, Улицкая высказалась об организованных украинскими спецслужбами в России терактах. «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — сказала она.

Кроме того, Улицкая рассказала о желании выселить русских из Крыма, потому что они, по её мнению, "люди без корней".



