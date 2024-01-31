 

Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины и желании выселить русских из Крыма

 

Писательница Людмила Улицкая побеседовала с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ей якобы из офиса президента Украины Зеленского, и призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину. Улицкая также заверила, что ей симпатичен Зеленский, хотя и на Украине "сильные проблемы с коррупцией". 

Кроме того, Улицкая высказалась об организованных украинскими спецслужбами в России терактах. «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — сказала она.

Кроме того, Улицкая рассказала о желании выселить русских из Крыма, потому что они, по её мнению, "люди без корней".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Киссинджер: Горбачёву обещали нерасширение НАТО на восток, но только устно
» В Запорожье стали перепрошивать украинские дроны, опубликована карта боевых действий
» В России скоро появится новая партия
» Людмилу Улицкую вызвали в СК по вопросу гей-пропаганды
» Место действия: прошлое
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Восстание фермеров

Восстание фермеров

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

Русский поворот

Русский поворот

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Заболеваемость сифилисом в США выросла на 79% за пять лет; в Британии каждый девятый ребёнок с СДВГ

  • 14:22
  • 175

В Петербурге мигрант изнасиловал дочь, против него составлен протокол о мелком хулиганстве

  • 13:37
  • 182

Госдума приняла законы об обязательной геномной регистрации и конфискации имущества

  • 12:57
  • 174

Доходы богатых в РФ в 16 раз выше, чем у бедных; россияне массово одобрили самозапрет на кредиты

  • 12:37
  • 183

Повреждена нефтебаза в Петербурге, убитые в ДНР и Новой Каховке, раненый в Белгородской области

  • 11:57
  • 214

Писательница Улицкая призналась в финансировании Украины и желании выселить русских из Крыма

  • 11:45
  • 240
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru