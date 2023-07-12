 

Киссинджер: Горбачёву обещали нерасширение НАТО на восток, но только устно

 

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ему от имени президента Украины Зеленского, признал, что Соединённые Штаты обещали Михаилу Горбачёву не расширять НАТО на восток, но лишь устно. Обещание было дано тогдашним главой Госдепартамента Джеймсом Бейкером. «Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было», — сказал Киссинджер.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Запорожье стали перепрошивать украинские дроны, опубликована карта боевых действий
» Российские пранкеры позвонили Стивену Кингу от имени Зеленского
» Пранкеры позвонили Джорджу Бушу, и он признал, что СССР обещали нерасширение НАТО
» НАТО замедлит свое продвижение на Восток
» Олбрайт примет Украину в ЕС и НАТО
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, эксперт рассказал о последствиях применения кассетных бомб

  • 23:28
  • 197

В Британии возраст мигрантов будет устанавливать МРТ, в Москве нашли мигрантский притон

  • 22:58
  • 1 362

Лидеры по зарплате в РФ: Москва, Чукотка, ЯНАО

  • 22:38
  • 194

Убийца Станислава Ржицкого в Буче чествовал "защитников Украины", а потом въехал в РФ

  • 22:31
  • 196

В ФРГ молодёжное отделение "Альтернативы для Германии" признали экстремистской организацией

  • 15:21
  • 283

Киссинджер: Горбачёву обещали нерасширение НАТО на восток, но только устно

  • 10:21
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru