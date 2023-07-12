Киссинджер: Горбачёву обещали нерасширение НАТО на восток, но только устно

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ему от имени президента Украины Зеленского, признал, что Соединённые Штаты обещали Михаилу Горбачёву не расширять НАТО на восток, но лишь устно. Обещание было дано тогдашним главой Госдепартамента Джеймсом Бейкером. «Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было», — сказал Киссинджер.