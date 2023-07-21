 

Украинцы атакуют российские регионы

 

Вооружённые силы Украины обстреляли завод в посёлке Тёткино Курской области, под обстрел попало предприятие «Мелькомбинат», повреждены крыша здания и несколько хозяйственных построек, повреждена ЛЭП и частично пропал свет. Также в области обстрелян посёлок Краснооктябрьский.

Дрон ВСУ атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле посёлка Холмечи в Суземском районе Брянской области, повреждения получило трансформаторное оборудование.

В Белгородской области обстреляны: Журавлёвка, Щетиновка, Солнцевка, Нехотеевка (повреждены частный дом, газопровод и ЛЭП), Богун-Городок, Новопетровка, Новостроевка-Вторая, Смородино (здесь повреждены три частных дома, линия газоснабжения и сельхозпредприятие), хутора Старый и Тишанка, Вязовое (повреждены три дома и хозпостройка), Графовка, Поповка, Староселье, Новая Таволжанка, Терезовка, Муром (посечены фасады частных домов), посёлок Ленинский, хутор Марьино. Затем Вязовое и Графока были обстреляны снова, повреждены частный дом, автомобиль, ЛЭП. Также обстреляна Илек-Пеньковка -- повреждены частный жилой дом. Кроме того повреждены два автомобили, а также линии снабжения газом и электричеством.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих».


 



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