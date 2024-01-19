 

Англичане прокомментировали традицию окунаться в прорубь на Крещение

Британская массовая газета "Дейли Мейл" опубликовала статью со множеством красочных фотографий о том, как прихожане Русской Православной Церкви окунаются в иордань на Крещение. Есть фотографии из разных мест России, в том числе из "контролируемого Россией Мариуполя, Украина", а также из Киргизии, Казахстана, Польши. Статья в целом выдержана в нейтральном тоне, упор делается на низкие температуры, окунающиеся в воду люди названы "храбрыми". Комментарии к статье положительные, самый популярный такой: "Люди, у которых ещё есть культурная и духовная идентичность". Другие популярные комментарии: "Приятно видеть, как кто-то получает удовольствие от религиозного празднества", "Какая красивая культура", "Освежающе!". Более нейтральные комментарии построены по типу "По крайней мере, это лучше, чем [дальше называется какая-нибудь жестокая традиция]" или "По крайней мере, они это никому не навязывают". 


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