 

Бернар Анри Леви снял фильм во славу ВСУ

"Снаряд взрывается. Земля сотрясается, камера дёргается. Мужчины бросаются на пол посреди хаоса. Изображение перефокусируется: несколько украинских солдат, одетых в форму цвета хаки, медленно встают. Рядом с ними элегантный седовласый мужчина в чёрном костюме и белой рубашке тоже встаёт на ноги".
Так популярная британская газета "Дейли Мейл" описывает фильм "Слава героям", который снял известный левацкий идеолог Бернар Анри Леви. Он и есть тот "элегантный седовласый мужчина", и летом 2023 года провёл некоторое время на востоке Украины, в Часовом Яру, неподалёку от Бахмута (это русское название, советское название Артёмовск). Пропагандистский фильм Бернара Анри Леви призван противопоставить "украинский героизм" и "жестокий империализм", "но также это нечто гораздо более важное: необходимое напоминание о том, что если Украина падет жертвой агрессии Кремля, это будет ударом по всем нам на Западе".
Несмотря на то, что "Дейли Мейл" всячески расхваливает этот фильм, интересны самые популярные комментарии к статье:
-- "Полмиллиона украинцев умерли ни за что, позор разжигателям войны".
-- "Вы имеете в виду, что это пропагандистский фильм".
-- "Почему в Британии так много здоровых молодых украинцев? Они повсюду. Почему они не сражаются?"
-- "Поскольку контрнаступление застопорилось...". Нет, контрнаступление потерпело катастрофический провал, несмотря на вливание десятков миллиардов долларов в западное "супероружие", которое должно было "изменить правила игры". Это не к чести западного оружия, если оно не может победить армию "плохо обученных, плохо оснащенных, плохо руководимых", пьяных, голодных, испытывающих жажду российских солдат, которые сражаются лопатами, потому что у них нет боеприпасов (да, наше министерство обороны сказало это)".


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APN.ru