"Снаряд взрывается. Земля сотрясается, камера дёргается. Мужчины бросаются на пол посреди хаоса. Изображение перефокусируется: несколько украинских солдат, одетых в форму цвета хаки, медленно встают. Рядом с ними элегантный седовласый мужчина в чёрном костюме и белой рубашке тоже встаёт на ноги".

также это нечто гораздо более важное: необходимое напоминание о том, что если Украина падет жертвой агрессии Кремля, это будет ударом по всем нам на Западе". Так популярная британская газета "Дейли Мейл" описывает фильм "Слава героям", который снял известный левацкий идеолог Бернар Анри Леви . Он и есть тот "элегантный седовласый мужчина", и летом 2023 года провёл некоторое время на востоке Украины, в Часовом Яру, неподалёку от Бахмута (это русское название, советское название Артёмовск). Пропагандистский фильм Бернара Анри Леви призван противопоставить "украинский героизм" и "жестокий империализм", "но

Несмотря на то, что "Дейли Мейл" всячески расхваливает этот фильм, интересны самые популярные комментарии к статье

-- "Полмиллиона украинцев умерли ни за что, позор разжигателям войны".

-- "Вы имеете в виду, что это пропагандистский фильм".

-- "Почему в Британии так много здоровых молодых украинцев? Они повсюду. Почему они не сражаются?"

-- "Поскольку контрнаступление застопорилось...". Нет, контрнаступление потерпело катастрофический провал, несмотря на вливание десятков миллиардов долларов в западное "супероружие", которое должно было "изменить правила игры". Это не к чести западного оружия, если оно не может победить армию "плохо обученных, плохо оснащенных, плохо руководимых", пьяных, голодных, испытывающих жажду российских солдат, которые сражаются лопатами, потому что у них нет боеприпасов (да, наше министерство обороны сказало это)".







