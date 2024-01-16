 

Латвия выдворяет российских пенсионеров, латышский профессор медицины сравнил это с отрезанием гангренозной конечности

 

Власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеров. Под угрозой депортации находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет. Андрейс Эрглис, профессор медицинского факультета Латвийского университета, заявил по этому поводу следующее:

Это как в медицине: чем хуже ситуация, тем быстрее надо действовать. Если началась гангрена, надо просто отрезать эту конечность, как бы ужасно это ни звучало.

Пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, который нужен для продления ВНЖ. Экзамен провалили более 50% участников в возрастной группе от 66 до 74 лет и 80% в возрастной группе старше 75 лет.

 

Латвия собрала коалицию из почти двадцати стран, чтобы поставить Киеву "как можно больше беспилотников".



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