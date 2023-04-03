 

В Британии 90% смертей от ковида приходится на ковидовакцинированное население

Официальная статистика Британии показывает, что 90% смертей от ковида приходится на вакцинированное население, 82% из них -- на получивших бустерные прививки троекратно.
В то время как среди непривитых смертность от ковида резко падает, число смертей среди привитых растёт с каждым месяцем.
 
Примерно через пять месяцев после введения каждой дозы ковидовакцины в каждой возрастной группе уровень смертности на сто тысяч человек населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.
 
В конце мая 2022 года уровень смертности был самым низким среди непривитых в каждой отдельной возрастной группе и самым высоким -- среди вакцинированных одной, двумя или тремя дозами. 
 
 

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APN.ru