В Британии 90% смертей от ковида приходится на ковидовакцинированное население

Официальная статистика Британии показывает , что 90% смертей от ковида приходится на вакцинированное население, 82% из них -- на получивших бустерные прививки троекратно.

В то время как среди непривитых смертность от ковида резко падает, число смертей среди привитых растёт с каждым месяцем.

Примерно через пять месяцев после введения каждой дозы ковидовакцины в каждой возрастной группе уровень смертности на сто тысяч человек населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.



В конце мая 2022 года уровень смертности был самым низким среди непривитых в каждой отдельной возрастной группе и самым высоким -- среди вакцинированных одной, двумя или тремя дозами.





