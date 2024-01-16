Не пора ли Арестовичу собрать труппу актеров-мигрантов для исповедального театра ошибок?

Часто защищаю актеров и артистов. Не трогайте этих паяцев и не делайте из них средство для решения политических проблем! По статистике они продаются тем, кто больше заплатит. Имеют право на это! Между их образами и тем, кто они на самом деле - всегда пропасть!

Недавно из СМИ узнал, что после долгих месяцев трудностей и финансовых затруднений известный киноактер Дмитрий Назаров, кажется, признал свои собственные ошибки. Нужно ли было ему лесть в политологию, будучи дилетантом в этой сфере? Это конечно, полезно для многих творческих деятелей, некоторые из которых сейчас хитро наблюдательно-пассивно отмалчиваются.

Артист Назаров, который ранее критиковал свою родную страну, внезапно предстал перед публикой в довольно измождённом состоянии. Впрочем, в таком виде он пребывает давно, со времен бегства из РФ. Скандально известный пранкер Сорян вывел беглую звезду Московского художественного театра им. А. П. Чехова на откровенный разговор. В предварительном анонсе видео, опубликованном пранкером, Дмитрий Назаров выглядит очень несчастным и крайне растерянным. Только время покажет, что произошло реально с актёром Назаровым?





Часто у актёров хорошая память на запоминание текстов, отличное попугайское свойство подражать и перевоплощаться. Сам я читал 12 лет лекции по психологии артистической деятельности в Казанском институте культуры и искусств. Более того, в рамках еженедельника "Аргументы недели" я проводил регулярные психоаналитические интервью с киноактерами. И говорю об этом как профессионал.

У известных киноактёров часто бывает заскок мании величия, когда они путают себя с популярными образами, благодаря которым они стали популярными. Этот ложный пафос и шелуха имеет место у большинства популярных ведущих киноактёров московских театров. Выдающийся театральный режиссёр Марк Захаров в одном из моих психоаналитических интервью с ним назвал таких актёров "зверятами".





Известный киноактер и кинорежиссер Семен Морозов, известный многим по кинофильму "Семь жён ефрейтора Збруева", в телепрограмме "Пока все дома" рассказал о том, как пересекался на киноплощадке с Вячеславом Тихоновым. Семён Морозов решил улучшить как-то актёрскую игру своих партнёров, но Тихонов сказал ему "Это ты мне решил советовать!! Мне!?". Съёмка даже была прекращена на некоторое время! Тихонов обиделся и не мог прийти в себя. Морозов отметил, что увидел в актёре Тихонове некую проблему.





Популярные киноактёры часто по жизни обрастают этим гнусным ложным пафосом, подпитанным манией величия. И только в значительном зрелом возрасте начинают исповедоваться на этот счёт.

С каких-то пор в истории человечества артисты-паяцы, благодаря мощному тиражу и технологиям стали богемами! При этом актёры, которые не выходят в тираж, знают свое место и не страдают этим маниакальным психическим уродством величия.





Помню, как мне отказал в психоаналитическом интервью известный учёный и телеведущий Сергей Капица. Он признался, что является больше артистом телевидения, а не учёным и направил меня к истинным выдающимся учёным. В одном из своих интервью, он вспомнил как его великий отец Пётр Капица поставил его на место, чтобы он не зазнавался в своём мнимом величии, вызванным феноменом телевидения.





Возвратимся к популярным киноактёрам. Посмотрите на них в унизительных рекламах и вы поймете как им тяжело.

Критерием того, что Россия уже держит солидные позиции в информационной войне является то, что уровень эмоциональной домыслятины экспертов и паяцев падает. Значительно снизились и умолкли эмоциональные выбросы всяческих западных паяцев-марионеток культуры и искусства, включая наших мигрантов-паяцев, которые когда-то вышли в тираж, благодаря федеральным СМИ. Насколько актёры-мигранты имеют зрелые мотивы покажет только время. Увы! У артистов мотивы часто простые: пиар, касса, гонорары...





В целом, у российского обывателя в связи с ситуацией произошла значительная трансформация в восприятии артистов. Сейчас не до артистов, такие времена.





Согласно статистическому контент-анализу западных СМИ, проведённому мною в 2023 году, значительно уменьшилась вербальная информационная атака против России со стороны зарубежных звёзд, артистов и всяческих паяцев-марионеток культуры и искусства. Те, кто активно выступал, умолкли, а те, кто мог бы выступать против России, теперь мудро наблюдают за происходящим. И делают они это в силу более объективного понимания истинных причин происходящего на Украине и негативной роли Гегемона во всём происходящем.





То же самое можно сказать и о российских артистах мигрантах, которые в 2022 году выступали весьма эмоционально и негативно, а сейчас также умолкли. Им нужно выживать. Сейчас заговорили об их возвращении, но при условии, если они не нарушили российских законов. Настроения меняются. И во многом это связано со зрелостью понимания всего того, что происходит в мировой политике, раскрытия истинного лица Гегемона, назревающего нового мироустройства.

Более того произошла адаптация ко всему происходящему. Блефо-информационной атаки, которую развязал Гегемон против России, хватило ненадолго. Санкционный и дезинформационный блицкриг США не удался. На Западе сейчас приходит отрезвление.





Значительно сбавил темпы этих актёрско-информационных атак главный военный блефотворец и артист Арестович. Не пора ли артисту-блефотворцу, психологу, военному эксперту (всё в одном флаконе) Арестовичу собрать отдельную труппу актеров-мигрантов и организовать свой исповедальный театр ошибок? Аншлаг будет!





Как мировая прокси-агрессия США позволяет неадекватно обозначать различные страны агрессорами?





1. Похоже на то, что Гегемону не удастся неадекватно приклеивать клеймо агрессора одной из сторон конфликтующих соседствующих международных субъектов, которые входят в конфликт, благодаря подстрекательству Гегемона. Тем более, традиционно входят в конфликт субъекты, которые ранее вместе сожительствовали. Это конфликт Украина-Россия (Россия неадекватно названа агрессором). Это конфликт Китай-Тайвань (Китаю Гегемон уже внушает, чтобы он не стал агрессором). Аналогичная ситуация была с конфликтом Палестина-Израиль. То же самое происходило с Вьетнамом, с Южной и Восточной Кореей и т. п. Гегемон, подсаживая и подкупая на свои капиталы искусственно сеит сепаратизм. Похоже на то, что эти экспансионистские и подстрекательские традиции США постепенно сходят на нет, так как грядёт трансформация мироустройства. И основоположником этого процесса является Россия.

2. Трудно представить себе, что в США работает агентурная японская сеть, но то, что Япония вся пропитана агентурной сетью США - это факт и даже норма. Вся Европа пропитана американской агентурной сетью, но трудно себе представить, что США пропитаны европейской агентурной сетью. То же самое касается Тайваня, Южной Кореи, и др. Весь мир пропитан агентурой Гегемона и это становится почему-то нормой! Из России эта американская агентура с потрохами окончательно была выгнана после начала СВО. На Украине уже давно американцы стали главными кураторами страны.





Таким образом, Гегемон занимается мировой агентурной и политико-экономической прокси-агрессией, при этом умудряется избирательно неадекватно обозначать различные неугодные страны, занимающиеся своей профилактикой и безопасностью, агрессорами. Вот так всё мутно и запутано, таковы преступные извращения Гегемона.

3. Самыми страшными экспансионистскими коварными инструментами Гегемона как показали последние пять лет являются:





а) Инфекционные мировые провокации ( последний проект с ковидом).

б) Информационная война с помощью интернета ( рычаги управления крупнейших мировых социальных сетей у США).

в) Санкционно-долларовая зависимость и санкции.

г) Разрастающиеся по всему миру военные базы НАТО.

д) Мировая экспансионистская прокси-агрессия.





Как США превратились в неадекватного гегемонического монстра?

Есть точка зрения, что сущность Гегемона никогда не менялась. Она изначально была мошенническо-колонизаторская, но мы этого не видели и верили в Гегемон как цивилизационный ориентир. Теперь эти иллюзии разоблачены. Сейчас мы открыли глаза и увидели, что это Гегемон - автор всего международно-политического криминала в мире.

Есть иная точка зрения, согласно которой Гегемон переродился в такого опасного монстра сравнительно недавно, а в прошлом реально был цивилизационным ориентиром и примером.

Образно говоря, в Гегемон вселился кто-то чужой, как у шизофренического субъекта и он превратился во что-то другое и чуждое для субъектов всего мира. И что с этим делать всему миру? Как Гегемон вернуть к исходному состоянию, который вызывал раньше симпатии? Какие из этих двух приведённых точек зрения более верная? По каким причинам случилось перерождение Гегемона? Это одна из важнейших проблем современной эпохи!





Согласно моим аналитическим исследованиям крышу Гегемону снесла возможность печатать свои необеспеченные реальным капиталом доллары и распространять их по всему миру. Именно из-за возникновения этих симулякров возникла эпоха постмодернизма, согласно которой имеют место извращения всех исходных сущностей, в том числе всех общественных институтов мира. Причина в неадекватной мании величия и игромании, благодаря которым Гегемон занимается общемировой глобальной экспансией. Уже потом надстраиваются все остальные факторы, в том числе, прокси-военно-политическая экспансия.

Радует одно, что в мире зреют новые условия - новое мироустройство, которое излечит этого неадекватного монстра. Американские власти 10 лет сопротивлялись, но встроили «крипту» в свою финансовую систему. Теперь её производными торгуют на бирже «Постепенно идет институционализация всей этой криптовой истории, но не по её правилам, а по законам, так сказать, «больших ребят», — говорят в СМИ 10 января комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США после 10-летнего сопротивления все-таки разрешила торговать акциями фондов, инвестирующих в криптовалюту. На решении, которое уже назвали знаковым событием, цена биткоина впервые с декабря 2021 года превысила $48 тыс., а объём торгов почти достиг 10-летнего максимума. О том, что стоит за решением американского финансового органа и ждать ли теперь нового бума «крипты».





Вот мои размышления:





Гегемону некуда идти, кроме того, как сохранять свою симуляционную сущность. Симуляция капиталов, в форме симулякров, то есть, знаков оторванных от реальности уже давно изучена в философии экономики. Нового и неожиданного в произошедшем нет, но какие выводы:





1. Доллар не выполняет свои былые функции как это было раньше в силу начавшейся трансформации мироустройства.

2. Биткоин будет оттягивать экономический кризис в новых мировых экономических условиях.

3. Мир на некоторое время будет делать новые ставки. Но насколько это хватит, так как биткоин тоже является симулякром и держится на феномене пирамиды и временной веры в него. Это происходит до первого катаклизма и какого-нибудь события.

4. Мир опять способен временно делать ставки. Играть! Началась некая стабилизация, и в это время всегда строятся финансовые пирамиды.









Что должен знать обыватель в условиях информационной войны? Домыслы различных экспертов рождаются:





1. Из информационных пробросов, часто не имеющих отношения к реальности. Эти пробросы делаются, чтобы протестировать субъектов разного уровня. Это помогает некоторым планировать реальные политические действия.

2. Из вторичных домыслов на основании первичных домыслов.

3. Из реальных аналитических исследований на основании фактов (не путать с мнениями и домыслами СМИ). Факты в условиях дезинформационной и информационной войны, добывать всё сложнее и сложнее.

4. Коммерческий слив информации и фактов в некоторые СМИ, имеющих на это финансовые средства.

5. Некоторые влиятельные субъекты различного уровня являются субъектами ключевых и важных действий, и поэтому сами являются источником информации и влияния.

6. Есть очевидные информации, которые познают все "глядя из окна".

( см. Р. Р. Гарифуллин «Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция», 1997, 400 с.)





В текущем году цены на нефть на мировом рынке снизятся еще на 20%. Такой прогноз дал миллиардер Олег Дерипаска. «Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадёт еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией»,— написал он в своем телеграм-канале. Дерипаска известный «предсказатель». Почитайте его выступление в Красноярске в марте 2022 г. Дескать, будет крах экономики до конца года, если не будет мира. Абсолютно все страны отворачиваются от России. Дескать, в первую очередь развалятся госбанки. Дескать, падение рубля хуже, чем в 98-м году. В итоге все вышло в точности до наоборот. О Дерипаске как «предсказателе» отмечаю уже давно. Важнее не то, что он предсказывает. Важнее скрытые мотивы этой активизизации и пиара себя с помощью предсказаний. Умение под этими скрытыми мотивами видеть грядущее, видеть нечто, находящееся за Горизонтом, вот где начинается истинная полезная аналитика. У Дерипаски как мощного экономического манипулятора есть силы самому влиять и создавать будущее, о котором он никогда не расскажет в своих домысловых конструкциях о будущем.





Есть писаки, которые дают вторичную информацию, а есть такие, которые своими действиями сами являются источником информации и фактов, которые происходят. Дерипаска это может. Но делает это под слоем домысловых конструкций, которые обывателю приходится читать. Вопрос о том, как эти домысловые конструкции Дерипаски влияют на экономику - открытый вопрос.









Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин



