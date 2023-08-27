Украинцы атакуют российские регионы

В Белгородской области за минувшие сутки обстреляны или атакованы дронами
: Щетиновка (в результате сброса взрывчатки с дрона погиб человек, косивший траву у себя на даче), Устиновка, Наумовка, Журавлёвка, Севрюково, Цаповка, Уразово (шесть раненых, повреждены 49 частных жилых домов и 39 хозпостроек, хутор Старый, Сподарюшино, Безымено, Староселье (повреждена ЛЭП), Середа, Новая Таволжанка, хутор Мухин, Купино.
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ без света остались
Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывка (к настоящему времени энергоснабжение частично восстановлено). В Алёшках с дрона атакован журналист информагентства News Front, получил нетяжёлые ранения.