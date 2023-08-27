 

Украинцы атакуют российские регионы

В ночь на 27 августа украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на той же улице.
 
В Белгородской области за минувшие сутки обстреляны или атакованы дронами: Щетиновка (в результате сброса взрывчатки с дрона погиб человек, косивший траву у себя на даче), Устиновка, Наумовка, Журавлёвка, Севрюково, Цаповка, Уразово (шесть раненых, повреждены 49 частных жилых домов и 39 хозпостроек, хутор Старый, Сподарюшино, Безымено, Староселье (повреждена ЛЭП), Середа, Новая Таволжанка, хутор Мухин, Купино.
 
Средствами РЭБ подавлен украинский беспилотник со взрывчаткой в Орловской области
 
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ без света остались Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывка (к настоящему времени энергоснабжение частично восстановлено). В Алёшках с дрона атакован журналист информагентства News Front, получил нетяжёлые ранения.
 
В Горловке в результате украинского обстрела ранены двое мирных жителей.
 
 


 

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