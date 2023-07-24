 

В Херсонской области украинцы обстреляли скорую помощь, в Макеевке -- детский сад

Бригада скорой помощи попала под обстрел в Алёшках в Херсонской области. Фельдшер ранен в ногу, повреждён автомобиль. Обстрел вёлся из американской гаубицы М777. Один мирный житель погиб, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела населенного пункта Левые Саги вблизи Алёшек.
Обстрелян детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки, ДНР. Выбиты стёкла, повреждены деревья.
Умерла женщина, раненая при обстреле Тарасовки Запорожской области.
В Донецке пострадали четверо, в том числе женщина 1942 г.р. подорвалась на мине "лепесток". Повреждено 9 жилых домов.
Усилились обстрелы из "хаймарсов" Сватова, ЛНР. 
Обстреляно зажигательными снарядами белгородское село Репяховка. Также в Белгородской области обстреляны или атакованы беспилотникамиНовая Таволжанка, Середа, Журавлёвка, Прилесье, Пороз, Цаповка, Графовка, Наумовка, Красный Хутор, посёлок Ленинский, хутор Панков, хутор Валковский, Борки, Кукуевка, Карабаново, хутор Старый.
Жители Мариуполя рассказали, как украинцы обстреливали жилые дома и привозили иностранных журналистов для съёмок "последствий русских обстрелов".
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