В Херсонской области украинцы обстреляли скорую помощь, в Макеевке -- детский сад

Бригада скорой помощи попала под обстрел
в Алёшках в Херсонской области. Фельдшер ранен в ногу, повреждён автомобиль. Обстрел вёлся из американской гаубицы М777. Один мирный житель погиб
, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела населенного пункта Левые Саги вблизи Алёшек.
Обстрелян
детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки, ДНР. Выбиты стёкла, повреждены деревья.
Умерла
женщина, раненая при обстреле Тарасовки Запорожской области.
В Донецке пострадали
четверо, в том числе женщина 1942 г.р. подорвалась на мине "лепесток". Повреждено 9 жилых домов.
Усилились обстрелы
из "хаймарсов" Сватова, ЛНР.
Обстреляно
зажигательными снарядами белгородское село Репяховка. Также в Белгородской области обстреляны
или атакованы беспилотниками
: Новая Таволжанка, Середа, Журавлёвка, Прилесье, Пороз, Цаповка, Графовка, Наумовка, Красный Хутор, посёлок Ленинский, хутор Панков, хутор Валковский, Борки, Кукуевка, Карабаново, хутор Старый.
Жители Мариуполя рассказали
, как украинцы обстреливали жилые дома и привозили иностранных журналистов для съёмок "последствий русских обстрелов".