 

Российская нефть подорожала, и бензин в РФ тоже подорожал

Российская нефть подорожала по сравнению с июнем — по итогам прошлого месяца средняя цена Urals составила 55,28 доллара, а в этом месяце 58,03 доллара за баррель (при этом год назад марка торговалась по 87,25 доллара за баррель, то есть в 1,58 раза дороже).
Бензин в России тоже дорожает: средние цены на бензин двух основных марок — АИ-92 и АИ-95 — на московских заправках за неделю с 10 по 17 июля выросли на 21-22 копейки, до 49,38 рубля за литр и 54,71 рубля за литр соответственно. Рост цен значительно ускорился по сравнению с предыдущей неделей — тогда бензин подорожал на две-три копейки.
 
В 2022 году нефтяные компании получили из российского бюджета рекордные 3,2 триллиона рублей выплат, и большая часть из них пришлась на демпферный механизм (РФ компенсирует нефтяникам, если те продают внутри страны бензин по ценам ниже, чем отправляют на экспорт). Поскольку в этом году доходы бюджета по сравнению с расходами уменьшились, предполагается уменьшить и субсидии нефтяникам; предполагается, что это принесёт государству, как минимум, триллион рублей. 
 
 

 

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