Российская нефть подорожала, и бензин в РФ тоже подорожал

марка торговалась по 87,25 доллара за баррель, то есть в 1,58 раза дороже).

редние цены на бензин двух основных марок — АИ-92 и АИ-95 — на московских заправках за неделю с 10 по 17 июля выросли на 21-22 копейки,

до 49,38 рубля за литр и 54,71 рубля за литр соответственно.

Рост цен значительно ускорился по сравнению с предыдущей неделей — тогда бензин подорожал на две-три копейки.