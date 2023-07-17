Российская нефть подорожала, и бензин в РФ тоже подорожал

Российская нефть подорожала
по сравнению с июнем — по итогам прошлого месяца средняя цена Urals составила 55,28 доллара, а в этом месяце 58,03 доллара за баррель (при этом год назад марка торговалась по 87,25 доллара за баррель, то есть в 1,58 раза дороже).
В 2022 году нефтяные компании получили из российского бюджета рекордные 3,2 триллиона рублей выплат, и большая часть из них пришлась на демпферный механизм (РФ компенсирует
нефтяникам, если те продают внутри страны бензин по ценам ниже, чем отправляют на экспорт). Поскольку в этом году доходы бюджета по сравнению с расходами уменьшились, предполагается уменьшить и субсидии нефтяникам; предполагается, что это принесёт государству, как минимум, триллион рублей.