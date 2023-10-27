 

Украинцы атакуют Курскую АЭС; 2100 госслужащих пытались уехать с Украины; Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

Украинские беспилотники атаковали город-спутник Курской АЭС Курчатов, один из них взорвался у склада ядерных отходов Курской АЭС, повреждён фасад здания. 
Подсчитано, что в Брянской области с начала СВО разрушено 37 частных жилых домов, повреждены 617 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, 86 автомобилей, три фельдшерско-акушерских пункта, две школы, четыре детсада, два дома культуры, 14 магазинов, 33 здания на промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также 15 административных зданий.
Продолжается украинский обстрел населённых пунктов левобережья Днепра, ранен мирный житель в Раденске.
В Запорожской области украинцы нанесли удар  по селу Сладководному, разрушения получили Дом культуры и прилегающая территория, повреждены частные дома, расположенные вблизи.
Обстрелян Донецк. Здесь также имеются трудности с подачей отопления из-за повреждений на сетях, в частности, сейчас без тепла остались 60 многоквартирных жилых домов, 2 школы и 2 детских сада микрорайона Бирюзова Кировского района.
Российские средства ПВО сбили украинский дрон-разведчик, который следил за зерновым терминалом в порту Севастополя.

2100 госслужащих пытались покинуть территорию Украины с начала нынешнего года.
 
Стало известно о том, что Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы (восемнадцать партий за июль). 
 


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