Украинцы атакуют Курскую АЭС; 2100 госслужащих пытались уехать с Украины; Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

Украинские беспилотники атаковали город-спутник Курской АЭС Курчатов, один из них взорвался
у склада ядерных отходов Курской АЭС, повреждён фасад здания.
Подсчитано
, что в Брянской области с начала СВО разрушено 37 частных жилых домов, повреждены 617 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, 86 автомобилей, три фельдшерско-акушерских пункта, две школы, четыре детсада, два дома культуры, 14 магазинов, 33 здания на промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также 15 административных зданий.
Продолжается украинский обстрел населённых пунктов левобережья Днепра, ранен
мирный житель в Раденске.
В Запорожской области украинцы нанесли удар по селу Сладководному, разрушения получили Дом культуры и прилегающая территория, повреждены частные дома, расположенные вблизи.
Обстрелян
Донецк. Здесь также имеются трудности с подачей отопления из-за повреждений на сетях, в частности, сейчас без тепла
остались 60 многоквартирных жилых домов, 2 школы и 2 детских сада микрорайона Бирюзова Кировского района.
Российские средства ПВО сбили украинский дрон-разведчик
, который следил за зерновым терминалом в порту Севастополя.
Стало известно о том, что Турция поставляет
Украине кассетные боеприпасы (восемнадцать партий за июль).