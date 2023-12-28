 

Приобретённого гражданства РФ начали лишать за преступления; семье бойца СВО, избитого под крики "русская свинья", поступают угрозы

 

Столичное управление МВД РФ лишило приобретенного гражданства двоих человек в рамках вступившего в силу в октябре нового закона о гражданстве. Один из них — 20-летний мужчина — совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Второй всячески уклонился от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований. Оба гражданина были признаны виновными по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 328 УК РФ соответственно, в отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, действующие российские паспорта изъяты.

О лишении уроженца Таджикистана приобретённого гражданства РФ за уклонение от военной службы сообщается также в Подмосковье.

В Петербурге девятерых человек, приобретших гражданство РФ около 10 лет назад, теперь его лишили за различные преступления -- в основном, за торговлю наркотиками.

В Петербурге семье однорукого бойца СВО Виталия Павловского, которого под крики "русская свинья" избили (согласно возбуждённому уголовному делуИракли Мунчава и Рустам Лакашия, поступают угрозы физической расправой. 

В Петербурге задержали двух иностранцев и россиянина по делу об организации незаконной миграции, они подделывали документы в обычном копировальном центре; цена вопроса для мигрантов, которым было отказано в официальной регистрации, составляла 5 тыс. рублей.

В Якутске уроженцы ближнего зарубежья устроили стрельбу на стройке, двое ранены.



 




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