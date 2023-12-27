Минобороны РФ раскрыло статистику по мобилизованным; в Британии выросло число бездомных ветеранов

По данным Минобороны РФ, точное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. 31% мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, 0,3% — отцы трёх детей. 3,6% мобилизованных не служили в армии. Почти 90% призванных по мобилизации на момент призыва были трудоустроены, а 40% имели более десяти лет стажа.

Число семей ветеранов вооружённых Британии, не имеющих жилья, за последний год увеличилось на 14%; 2,11 тыс. семей, в которых состоит хотя бы один ветеран, были признаны бездомными по сравнению с 1,85 тыс. в прошлом году.