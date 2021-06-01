В России выросло число отцов-одиночек

Количество отцов-одиночек с детьми в России выросло в промежутке между переписями 2002 и 2010 годов: в 2002 году в России насчитывалось 1,18% домохозяйств, в которых воспитанием детей занимается только отец, а перепись 2010 года показала уже 1,27%.

Напротив, матери-одиночки, по данным переписи населения 2010 года, составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002-м - 12,78%.

Заметно снизилось число семей, имеющих детей моложе 18 лет: с 21,2 млн в 2002 году до 17,9 млн в 2010-м. Правда, доля семей с тремя детьми, как и доля семей с только одним ребёнком, за этот период немного подросла.





