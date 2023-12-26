Украинский минкульт посетовал на непопулярность украинской литературы

Украинский институт книги при министерстве культуры обратился к министерству финансов из-за нехватки средств на популяризацию украинской литературы. По данным института, власти за популяризацию украинской литературы должны перечислить учреждению 44,9 млн гривен (более $1,1 млн). Средства не получили и иностранные издатели, и это может осложнить сотрудничество с ними, поскольку "переводы с украинского всё ещё не пользуются достаточным спросом в разных странах, а отсутствие оплаты уже реализуемых проектов лишь усложнит позицию украинской книги в мире".
В Советском Союзе, чтобы заставить людей покупать украинскую литературу, книги сперва печатали на украинском (например, Антон Макаренко в переписке с Максимом Горьким упоминает, что если бы было наоборот -- украинское потом никто бы не стал читать):
Также произведения массовых жанров -- фантастику, детективы -- на Украине специально распространяли в украинском, а не русском переводе (что послужило формированию в XX веке украинского литературного языка).