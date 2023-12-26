 

Украинский минкульт посетовал на непопулярность украинской литературы

Украинский институт книги при министерстве культуры обратился к министерству финансов из-за нехватки средств на популяризацию украинской литературы. По данным института, власти за популяризацию украинской литературы должны перечислить учреждению 44,9 млн гривен (более $1,1 млн). Средства не получили и иностранные издатели, и это может осложнить сотрудничество с ними, поскольку "переводы с украинского всё ещё не пользуются достаточным спросом в разных странах, а отсутствие оплаты уже реализуемых проектов лишь усложнит позицию украинской книги в мире".

 

В Советском Союзе, чтобы заставить людей покупать украинскую литературу, книги сперва печатали на украинском (например, Антон Макаренко в переписке с Максимом Горьким упоминает, что если бы было наоборот -- украинское потом никто бы не стал читать):

Первая часть "Педагогической поэмы" давно сдана в "Советскую литературу", но с изданием там не спешат, говорят, что до августа она в производство не пойдет. Почему так долго, не знаю, может быть, так и нужно. Вероятно, украинский перевод выйдет раньше, так как "Радянська литература" спешит обогнать Москву, справедливо рассчитывая, что читатель будет читать по-украински только в том случае, если рядом нет лучшего.
 

Также произведения массовых жанров -- фантастику, детективы -- на Украине специально распространяли в украинском, а не русском переводе (что послужило формированию в XX веке украинского литературного языка). 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Закарпатье демонтировали памятник Макаренко
» Книгу Надежды Савченко проверят на экстремизм
» Новая книга: Украинский национализм, украинизация и украинское культурное движение на Кубани
» В Краснодаре собирают книги для высылки в Армению
» Ющенко воспел украинский язык
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

И мы даже все поймём, о чём это

Профессор информатики Оксфордского университета объяснил, почему нельзя откровенничать с "искусственным интеллектом"

  • 19:13
  • 146

Украинский минкульт посетовал на непопулярность украинской литературы

  • 18:34
  • 166

В Москве Квачкова вновь штрафуют "за дискредитацию ВС РФ", в Казахстане реабилитируют "жертв политических репрессий 20-50-х годов"

  • 18:04
  • 178

В Татарии мигранты убили и расчленили мать бойца СВО; СК зафиксировал рост тяжких преступлений, совершаемых иностранцами в РФ

  • 14:46
  • 304

Украинцы атакуют российские регионы, убитые в Херсонской области, проблема беженцев из Харьковской области

  • 14:11
  • 258
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru